Mario Kart Tour | Der lang ersehnte Multiplayer kommt

Als Mario Kart Tour im vergangenen Jahr für Android und iOS erschien, war die Freude groß. Allerdings fehlte Nintendos Fun Racer ein wichtiges Feature: Der Multiplayer-Modus. Dieser soll nun endlich am 9. März erscheinen.

Bald könnt ihr in Mario Kart Tour gegen eure Freunde und sogar gegen die ganze Welt antreten

Die „Mario Kart“-Reihe lebt schon seit jeher von ihren spannenden Multiplayer-Matches. Wenn ihr einmal mit euren Freunden ein „Mario Kart“-Rennen bestritten habt, dann kennt ihr bestimmt dieses befriedigende Gefühl, als Kugelwilli von Hinten das Feld aufzuräumen oder dem Erstplatzierten kurz vor der Zieleinfahrt einen blauen Panzer zu schicken. Die erzürnten Schreie und das Gelächter eurer Mitspieler sorgen dafür, dass ein solches Rennen mehr Spaß macht als jedes Bot-Game.

Wer mit der Veröffentlichung von Mario Kart Tour darauf hoffte, solchen Multiplayer-Rennspaß auch auf dem Smartphone erleben zu können, wurde leider enttäuscht, denn das Spiel verfügte über keinen Mehrspielermodus. Es war nur möglich gegen den Computer zu spielen. Doch wie Nintendo nun angekündigt hat, soll der Multiplayer für Mario Kart Tour am 9. März, der App hinzugefügt werden.

Wie Nintendo bekannt gibt, soll es euch dann möglich sein, gegen sieben andere Spieler sowohl lokal als auch weltweit anzutreten. Um die Standard- und Gold-Rennen abwechslungsreicher zu gestalten, sollen ihnen sich täglich wechselnde Regeln auferlegt werden. Der Cup, in dem ihr antretet, soll sich alle 15 Minuten ändern. Außerdem könnt ihr Custom-Rennen, in denen ihr die Regeln und den Cup selbst festlegt, gegen eure Freunde oder Spieler in der Nähe fahren. Allerdings sollen diese Rennen keinen Einfluss auf eure Stufe nehmen, die bestimmt, wer in weltweiten Rennen eure Gegner sind.

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560