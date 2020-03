Mit einer SSD lässt sich aus der Konsole oder dem PC noch mal etwas Geschwindigkeit rausholen. Wir haben den passenden Deal des Tages für euch: Aktuell gibt es die 2,5 Zoll große „SanDisk SSD PLUS“ mit 2 TB bei Amazon oder bei MediaMarkt besonders günstig. Hier erfahrt ihr, ob sich der Deal lohnt.

Wenn ihr euch noch mit langsamen mechanischen Festplatten rumschlagt, wird es Zeit für eine SSD. Davon profitieren nicht nur PC-Spieler, sondern auch Konsoleros, die eine Xbox oder PS4 besitzen. Besonders die Boot-Zeiten des Systems selbst, aber auch die Ladezeiten in Games werden – je nach Spiel – dadurch mehr als halbiert. Aktuell gibt es bei MediaMarkt und Amazon die interne 2,5-Zoll-SSD „SanDisk SSD PLUS“ mit 2 TB Speicherkapazität für nur 169 Euro statt 219,99 Euro versandkostenfrei.

Laut Idealo.de ist das ein sehr guter Preis für die SSD. Nur ein Mal war das schnelle Laufwerk günstiger im Angebot.

2 TB SanDisk SSD Plus: Für wen lohnt sich der Deal? Welche Konsolen unterstützten die SSD?

Wer seinem lahmenden Laptop oder alternden PC neues Leben einhauchen möchte, sollte statt über neue RAM-Riegel eher über ein SSD-Upgrade nachdenken. So fühlt sich ältere Hardware wieder flott an. Auch Konsolen-Gamer können ihr System mit einer SSD aufrüsten. Sowohl alle PS4-Varianten als auch die Xbox-One-Pendants nutzen standardmäßig eine normale Festplatte und können von dem schnelleren Laufwerk und mehr Speicherplatz profitieren.

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Daten der SanDisk-SSD:

Modell: SanDisk SSD Plus

Kapazität: 2 TB

Formfaktor: 2,5 Zoll

Bauart: Intern

Geschwindigkeit: 545 MB/s (lesen), 450 MB/s (schreiben)

Speichermodule: MLC

Schnittstelle: SATA 3

Amazon-Bewertung: 4,7 von 5 möglichen Sternen (16.574 Bewertungen)

Wir zeigen euch, wie ihr die Festplatte eurer PS4 wechseln könnt. Während Sony den Austausch sehr einfach ermöglicht, braucht man bei der Xbox mehr als nur einen Schraubenzieher, um den Wechsel durchzuführen. Zudem erlischt bei Microsofts Konsole dann die Garantie. Geht die Operation also nur an, wenn das Risiko kein Problem für euch ist. Alternativ könnt ihr auch eine externe Festplatte an die Xbox One anschließen.