Eine neue Woche, ein neuer Glitch in Call of Duty: Modern Warfare. Dieses Mal haben Spieler eine Ecke auf einer Karte entdeckt, die euch unverwundbar macht.

Gegen einen neuen Karten-Exploit in Call of Duty: Modern Warfare hilft keine Waffe der Welt.

Wenn Call of Duty: Modern Warfare läuft, dann ist es ein unterhaltsamer Multiplayer-Shooter. Jedoch sorgen Glitches und Exploits immer wieder für Frust unter den Spielern. Ein aktueller Exploit kann euch auf einer Karte sogar unverwundbar machen.

CoD: Modern Warfare: Campen so einfach wie nie

Der Glitch lässt sich einzig und allein auf der Karte Aniyah Palace reproduzieren. In der oberen, linken Ecke der Karte gibt es einen Abschnitt, der eigentlich nicht betreten werden kann. Jedoch können Spieler auf die nahegelegene Mauer springen, von dort aus zum gesperrten Gebiet laufen und sich dann im Stacheldraht niederlassen. Von dort aus können sie auf andere Spieler frei schießen, während sie selbst keinen Schaden mehr erhalten.

Der Reddit-Nutzer Thick-Somewhere hat den Exploit in einem kurzen Video festgehalten. Der Zugang ist ziemlich einfach und gibt Campern einen enormen Vorteil, auch wenn er sich im Deathmatch-Modus in Grenzen hält. Immerhin fällt die Karte ziemlich groß aus und besagte Ecke kann an und für sich einfach gemieden werden.

Ganz anders sieht es in der Infected Playlist aus. Dort startet ein Spieler als Zombie, während die restlichen Spieler möglichst überleben sollen. Wenn der infizierte Spieler einen Überlebenden erwischt, wird dieser anschließend infiziert. Sollte aber nun einer der Überlebenden auf der "Aniyah Palace"-Karte den Glitch ausnutzen, kann er das Match ganz einfach gewinnen, ohne dass der infizierte Spieler sich wehren kann.

In den Kommentaren auf Reddit hat sich bereits Entwickler Infinity Ward zu Wort gemeldet und den Karten-Exploit wahrgenommen. Ob der Glitch bereits mit einem der nächsten Updates aus dem Spiel genommen wird, bleibt aber abzuwarten.