Pokémon | Das sind 10 besten Pokémon des Jahres 2020

In einer Bestenliste präsentierte die offizielle Pokémon-Webseite die beliebtesten Taschenmonster. Platz 1 kommt dabei für viele unerwartet.

Aus über 800 Pokémon wurde nun die ultimative Top 10 gewählt.

Das Phänomen Pokémon

Pokémon ist eines der beliebtesten Videospielfranchises der vergangenen Jahrzehnte. Ende der 90er konnte niemand dem Poké-Wahn entkommen. Neben der Blauen und der Roten Edition für Nintendos Handheld-Konsolen gab es Figuren, Sticker, den Anime und natürlich die Sammelkarten. Ob man also wollte oder nicht, jeder kannte zumindest das gelbe Maskottchen der Spiele.

24 Jahre später ist Pokémon immernoch eine der größten IPs der Spielelandschaft. Vor allem die 2019 erschienenden Editionen Schwert und Schild hauchten der Reihe wieder neues Leben ein und bewegten Fans mal wieder zum eifrigen Sammeln alter und neuer Taschenmonster. Nach acht Generationen wollte man nun aber offiziell wissen: Was sind eigentlich die Lieblingspokémon der Fans?

Wer ist der Allerbeste?

Pünktlich zum Pokémon Day 2020 veröffentlichte der offizielle Pokémon-Channel nun die Top 10 Monster, gewählt von tausenden Fans auf der ganzen Welt. Pikachu ist als das Gesicht der Spielereihe überraschenderweise nicht dabei, und auch legendäre oder Starter-Pokémon sind rar gesäht. In unserer Bilderstrecke seht ihr die Top 10 und erfahrt nebenbei noch Interessantes über die Spitzenreiter.

