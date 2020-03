Sonic the Hedgehog | Ein zuckersüßer Igel schaut sich den Igel im Kino an

Sonic the Hedgehog ist ein Hit an den Kinokassen. Der Twitter-User Jake & Bandit nahm jetzt sogar seinen Igel mit ins Kino.

Der neue Sonic sprintet ins Kino.

Nach Kontroversen und Verschiebungen rund um das Design des blauen Igels, hat der Film Sonic the Hedgehog nun mehr als 250 Millionen Dollar eingespielt. Bereits an seinem Startwochenende ereichte der Film die "57 Millionen Dollar"-Marke und startete damit besser als jede Videospieladaption vor ihm. Jetzt, wo das Sega Maskottchen keine Alpträume mehr auslöst, findet der Film auch bei echten Igeln Anklang.

Der Twitter-User Jake & Bandit postete am 24. Februar ein Bild von seiner Igeldame Bandit, die vor einem Pappaufsteller ihres blauen Artgenossen posiert. Der Igel habe es geliebt sein Idol zu treffen und im Kino zu bewundern. Bewertet hat sie den Film mit einer soliden 12/10.

She rated the movie 12/10 and loved meeting her idol pic.twitter.com/BRd6F6joIW

Das süße Treffen der beiden Igel hat auf Twitter über 400.000 Likes erreicht. Auch Paramount Pictures und Sonic-Synchronsprecher Ben Schwartz freuten sich über den neuen Fan.

Auch über das Wohlbefinden des kleinen Igels während des lauten Actions Films muss man sich keine Sorgen machen. Bandit könne zeigen, wenn sie sich unwohl fühle, sei aber während des gesamten Films ruhig gewesen, versicherte ihr Herrchen auf Twitter.

Auch andere Igelhalter zeigen sich von der Idee begeistert. Unter Jake & Bandits Tweet sammeln sich zahlreiche putzige Fotos der stacheligen Haustiere. Der Igel des Twitter-Users Swaggy heißt selbst Sonic und kam Bandit sogar zuvor. Auch er habe den Film geliebt.

So I took Sonic the hedgehog to go watch Sonic The Hedgehog and I think he loved it ! pic.twitter.com/QDnaX5fUa7