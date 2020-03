Nintendo Switch | Die Konsole ist jetzt 3 Jahre alt - ein Zwischenfazit

Happy Birthday, Nintendo Switch! Am 3. März 2017 kam die mobile Heimkonsole aus Japan auf den Markt. Drei Jahre später sind das die meistverkauften Spiele.

Auf der Nintendo Switch lässt sich auch unterwegs daddeln.

Mario Kart 8 Deluxe ist das meistverkaufte Spiel auf der Switch

Sowohl zu Hause als auch unterwegs - auf der Switch lässt sich überall zocken. Das Feature verschafft der Konsole ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Hauptkonkurrenten Playstation 4 und Xbox One. Auch die Verkaufszahlen zum dritten Geburtstag der Konsole können sich sehen lassen.

Nach offiziellen Zahlen von Nintendo, verkaufte sich die Switch bis Ende 2019 mehr als 52 Millionen Mal. Damit überholte sie den direkten Vorgänger, die Wii U, deutlich. Die Konsole setzte vor allem auf ein Gamepad mit Touchscreen, brachte bis heute aber nur 13 Millionen Exemplare an den Mann.

Auch der direkte Konkurrent aus dem Hause Microsoft könnte mit diesen Zahlen überholt worden sein. Forbes berichtet dazu, dass sich die Xbox One um die 50 Millionen Exemplare verkauft hat. Genaue Zahlen veröffentlicht Microsoft nicht mehr.

Insgesamt verkaufte die Switch über 310 Millionen Spiele. An der Spitze steht das im April 2017 veröffentlichte Mario Kart 8 Deluxe mit 22,96 Millionen verkauften Exemplaren. Danach folgen Super Smash Bros. Ultimate mit 17,68 Millionen, und Super Mario Odyssey mit 16,59 Millionen Verkäufen.

Pokémon Schwert und Schild erreicht die Top 5

Den vierten Platz belegt der Launch-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit 16,34 Millionen verkauften Exemplaren. Pokémon Schwert und Schild erschien zwar erst am 15. November 2019, konnte den Zelda-Titel mit 16,06 Millionen Verkäufen jedoch schon beinah einholen. Hier die vollständige Top 10 der verkauften Switch-Spiele:

Mario Kart 8 Deluxe: 22.96 Millionen Stück Super Smash Bros. Ultimate: 17.68 Millionen Stück Super Mario Odyssey: 16.59 Millionen Stück The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 16,34 Millionen Stück Pokémon Sword/ Pokémon Shield: 16,06 Millionen Stück Pokémon: Let´s Go, Pikachu!/ Pokémon: Let´s Go, Eevee!: 11,76 Millionen Stück Splatoon 2: 9,91 Millionen Stück Super Mario Party: 9,12 Millionen Stück New Super Mario Bros. U Deluxe: 5,85 Millionen Stück Luigi´s Mansion 3: 5,37 Millionen Stück

Die Switch liegt im Wettkampf der Konsolen inzwischen wohl auf dem zweiten Platz. Vor allem Klassiker wie Mario Kart und The Legend of Zelda verkaufen sich gut. Das erst vor wenigen Monaten erschienene Pokémon Schwert und Schild hat es sogar bereits in die Top 5 geschafft.