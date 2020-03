Zelda: Breath of the Wild | Fan baut Schreine in lausigem Editor nach - respektables Ergebnis

Dieser Zelda-Fan lässt sich von gar nichts abschrecken: Mit sehr sporadischen Mitteln hat er es geschafft, die Rätsel-Dungeons aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild nachzubauen.

Der Oman Au Schrein wurde von einem Fan nachgebaut.

Feinde und Physik im Zelda-Dungeon-Nachbau

Nintendo Labos VR Package hat zweifellos charmante Ideen. Das enthaltene Programmier-Tool „Toy Con Garage“ ist einsteigerfreundlich und lässt den Spieler einfach kleine Level basteln. Viele Optionen gibt es jedoch nicht und auch die finale Präsentation ist alles andere als ein Augenschmaus.

Ein Fan hat sich davon jedoch nicht unterkriegen lassen und die Rätsel-Dungeons aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit dem Labo-Tool nachgebaut. Inklusive besiegbaren Feinden und bewegbaren Objekten ist das Original in dem Nachbau durchaus wiedererkennbar. Was fehlt, sind allerdings die charmanten Animationen und natürlich die gute Grafik.

Das Ergebnis seiner Arbeit teilte Green_Squid auf Twitter mit dem Rest der Welt. Auch in dem Labo-Dungeon kommt der Spieler nur voran, wenn er die herumliegenden Gegenstände manipuliert. So kann er etwa eine Platte hochheben, um damit erst einen Gegner zu zerquetschen und danach eine Brücke zu bauen. Die Truhe, die am Ende des Abenteuers auf ihn wartet, ist dann aber leider nur eine Attrappe.

Wenn ihr den nachgebauten Dungeons einmal selbst spielen wollt, habt ihr leider Pech gehabt. Die Level lassen sich nicht hochladen, und können somit nicht geteilt werden.

Das ultimative Quiz zu Zelda - Breath of the Wild

Was haltet ihr von der Kreation des Zelda-Fans. War sie die Mühe wert? Wenn ihr gern sehen wollt, wie Fans mit verschiedensten Tools ihre Lieblingsspiele nachbauen, schaut euch auf jeden Fall den PS4-Editor Dreams einmal an. Das Internet ist voll von beeindruckenden Kreationen der Spielergemeinschaft.