Da fühlt man sich richtig alt! Und die PlayStation 2 erst recht: Heute vor 20 Jahren erschien die PS2 in Japan und legte damit den Grundstein für eine Ära voller guter Spiele. Wir blicken auf die PS2-Ära zurück und sagen euch, welche PS2-Spiele ihr unbedingt noch nachholen solltet.

Die PS2 wird 20 Jahre alt: In dieser Zeit hat sie sich über 155 Millionen Mal verkauft.

Alt genug, um von zuhause auszuziehen: Die PlayStation 2 wird 20

Am 4. März 2000 erschien die PS2 in Japan, ihr Release in Europa folgte am 24. November im selben Jahr. Plattform für hunderte guter Spiele, Couch-Koop-Meister und beliebteste DVD-Player-Alternative - heute wird die gefeierte Konsole 20 Jahre alt und gilt als eine der erfolgreichsten Videospielkonsolen der Welt. Innerhalb dieses Fünfteljahrhunderts verkaufte sich die PS2 über 150 Millionen Mal.

Auch wenn die PS2 heute endlich das Alter erreicht hat, um arbeiten zu gehen, ihr Studium zu überdenken - oder endlich zuhause bei den Eltern auszuziehen - wurde die Konsole am 7. September 2018 bereits für "tot" erklärt, als der Reparaturservice engdültig eingestellt worden ist. Aber nein, die PS2 lebt immer noch, lässt sich bei vielen Fans sicher immer noch im Regal finden, staubig oder nicht, und bleibt weiterhin eine der beliebtesten Sony-Konsolen aller Zeiten.

Um ihren Geburtstag zu feiern, lassen wir das PS2-Zeitalter Revue passieren, indem wir euch in der unteren Bilderstrecke noch einmal die 10 besten PS2-Spiele präsentieren. Solltet ihr eines davon noch nicht gespielt haben - unbedingt nachholen!

Die PS2 wird 20 Jahre alt - und passenderweise soll die PS5, ihr jüngster Nachkomme, Ende 2020 erscheinen. Was sind eure schönsten Erinnerungen an die PS2? Was sind eure liebsten PS2-Spiele? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!