Star Wars | Komplett neues Spiel überraschend im Playstation Network aufgetaucht

Ohne vorherige Ankündigung ist das Star Wars Spiel „Project Maverick“ im europäischen Playstation Network erschienen. Das Logo weist auf ein Spiel hin, das zur Zeit der originalen Trilogie spielen könnte.

Das Logo des neuen Star Wars Titels im Playstation Network

Ein Eintrag im europäischen Playstation Network (PSN) macht Hoffnung auf ein neues Star Wars Spiel. Der Account PSN releases teilt auf Twitter das Logo des bisher unbekannten Spiels namens Star Wars: Project Maverick. Der Bot durchsucht das PSN automatisch nach neuen Einträgen:

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1