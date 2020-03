FIFA 20 | Unfairer Bug entscheidet wichtiges Turnier: Dieser Elfmeter ist kein Tor!

Elfmeter in einem wichtigen FIFA-Turnier: Der Spieler tritt an, der Ball landet im Netz und doch gibt es kein Tor. Eine Entscheidung, die zu jeder Menge Frust führt.

In FIFA 20 sind wieder einmal die meisten und bekanntesten Spieler der Welt vertreten. Hier im Fall: Jadon Sancho.

Vermeintliche oder auch offensichtliche Fehlentscheidungen seitens Technik und Schiedsrichter gehören in der realen Fußballwelt zum Alltag dazu, selbst mit dem seit wenigen Jahren eingesetzten Video-Assistenten. In der digitalen Umsetzung sollte das zumeist keine Rolle spielen, denn hier sind die Regeln klar definiert. Manchmal aber liefert auch FIFA 20 Entscheidungen, die schlichtweg einfach nur zum Kopfschütteln sind.

Giuseppe Guastella, Profi-E-Sport-Spieler für den Club LA Galaxy, kann davon neuerdings ein Lied singen. Im nordamerikanischen Qualifikationsturnier musste er in einem entscheidenden Spiel zum Elfmeterschießen antreten. Es ging hin und her, bis es zu einem fatalen Fehler gekommen ist.

Guastellas Spieler läuft, schießt und trifft den Pfosten unten links. Von dort aus geht der Ball dann knapp, aber dennoch eindeutig ins Netz. Ein klares Tor - nur nicht für FIFA 20. Das Spiel entscheidet darauf, dass der Treffer nicht zählt und Guastella somit aus dem Turnier ausscheidet. Wie der Elfmeter abgelaufen ist, zeigt der Profi-Spieler in einem Twitter-Beitrag:

This is unbelievable from ⁦@EASPORTSFIFA⁩. I’m out of the North American qualifiers because of this. pic.twitter.com/RQtSx3hQ98