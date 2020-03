GTA in Real-Life | Genervter Verwandter setzt Kind hinters Steuer und lässt es Auto fahren

In den „Grand Theft Auto“-Spielen seid ihr immer als Krimineller unterwegs. Aufgrund dessen könnt ihr in den Spielen die verschiedensten Straftaten begehen. Klar ist natürlich, dass es nicht empfohlen ist, diese in das echte Leben zu übertragen. Es gibt aber Leute, denen das egal ist.

Die Cops in GTA kennen keine Gnade.

In Grand Theft Auto könnt und müsst ihr auch zumeist zahlreiche Gesetze brechen - Von einem einfachen Missachten der Verkehrsregeln über Drogenmissbrauch bis hin zu Mord ist alles dabei. Auch wenn es durchaus seinen Reiz haben kann, in einer virtuellen Welt als Gesetzloser unterwegs zu sein, so ist natürlich klar, dass es nicht empfehlenswert ist, dieses Verhalten ins wirkliche Leben zu übertragen.

Dem volljährigen Verwandten eines Elfjährigen aus Blackpool, England war das anscheinend egal. Weil das Kind aus Sicht seines Verwandten zu viel Grand Theft Auto spielte und dieser davon genervt war, setzte er es kurzerhand in einen Vauxhall Astra und ließ es auf einem Parkplatz Autofahren üben. Dort wurde der Elfjährige von der örtlichen Polizei aufgegriffen - Ob das wohl genauso spektakulär verlief wie diese Verhaftung in GTA 5? Eher nicht ...

The driver of this car was 11 years old... (yes, eleven!) A family member was fed up with the child playing Grand Theft Auto all day on the Playstation, so brought him out to practice driving on a car park Blackpool... The adult has been reported for traffic offences. #T2TacOps pic.twitter.com/TBqKmmOUfG