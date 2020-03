Ghost of Tsushima | PS4-Exclusive hat endlich einen Release-Termin - und einen neuen Trailer

Um Ghost of Tsushima hat Sony lange ein Geheimnis gemacht, nun geht es recht schnell. Das neue Spiel der Infamous-Macher erscheint bereits in wenigen Monaten.

In Ghost of Tsushima erlebt ihr die Geschichte von Jin Sakai, hier rechts im Bild.

Der Übergang zwischen Frühling und Sommer gehört in diesem Jahr wohl Sony. Während Ende Mai The Last of Us 2 erscheint, veröffentlicht Sony nur kurze Zeit darauf bereits das nächste Exklusivspiel für die PlayStation 4: Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima: Erscheint im Juni

Via Pressemitteilung gibt Sony bekannt, dass Ghost of Tsushima voraussichtlich am 26. Juni 2020 erscheint - und damit nur circa einen Monat nach The Last of Us 2. Womöglich könnte es sogar eines der letzten großen Spiele für die PlayStation 4 sein, sofern zum Weihnachtsgeschäft die PlayStation 5 die Händlerregale erreicht.

In Ghost of Tsushima schlüpft ihr in die Rolle von Jin Sakai, der ein mehr als talentierter Samurai ist. In einem neuen Trailer gewähren die Entwickler von Sucker Punch Productions (Infamous: Second Son) Einblicke in dessen Geschichte. Zudem werden einige der Verbündeten vorgestellt, die ihr im Laufe des Spiels ausführlicher kennenlernt.

Jin Sakai ist der Held in Ghost of Tsushima:

Ghost of Tsushima wird in in drei verschiedenen physischen Editionen erscheinen. Abseits der Standard-Version gibt es eine Special Edition, die neben einem Steelbook außerdem digitale Zusatzinhalte (Held von Tsushima-Skins, digitales Artbook) an Bord hat.

Das umfangreichste Paket bietet die Collector's Edition, die neben dem Spiel und einigen digitalen Inhalten auch eine Replik einer Sakai-Maske, ein Sashimono (Kriegsbanner), ein traditionelles Furoshiki (Wickeltuch) und ein physisches 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse enthält. Zu guter Letzt gibt es noch die Weltkarte des Spiels auf Stoff gedruckt.

Die Collector's Edition von Ghost of Tsushima ist umfangreich. Einen Preis gibt es noch nicht.

Alle drei physischen Versionen und die digitalen Editionen werden alle am selben Tag erscheinen, dem 26. Juni 2020.

In Ghost of Tsushima dreht sich alles um die großen Samurai-Künste in einem offenen Action-Adventure. Angaben zur Spielzeit und zur Größe haben aber Sony und Sucker Punch Productions bislang nicht verraten.