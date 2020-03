God of War | Kamera-Hack zeigt unanständiges Easter Egg

"God of War"-Bösewicht Baldur ist noch gemeiner als bisher gedacht. Dank eines Kamera-Hacks könnt ihr jetzt sehen, wie er Kratos den Stinkefinger zeigt.

Neben Riesen muss sich Kratos jetzt auch mit Unflätigkeiten herumschlagen

Kein Geheimnis ist vor Lance McDonald sicher. Sein neuestes Projekt ist das Action Adventure God of War. Mithilfe von Hacks kann er die Kamera komplett frei durch die Level des Spiels bewegen, auch während der Zwischensequenzen. Auf seinem Twitter-Account lässt sich bereits der erste Kampf zwischen Gott Baldur und Halbgott Kratos aus einem neuen Winkel verfolgen.

Nach vielem Gekloppe und Gewerfe nimmt Kratos den Nordling dort in den Schwitzkasten und bricht ihm das Genick. Den vermeintlich Toten wirft er danach von einer Klippe.

Baldur lebt jedoch noch und hat richtig miese Laune. McDonald hat seinen Fall verfolgt und siehe da: Dort hängt der nordische Gott und streckt Kratos beide Stinkefinger entgegen. Wenn das seine Mutter Freya sieht!

Absolutely laughing at this, can't wait to see what else is hidden in the game off-camera pic.twitter.com/V3r8dV4gMw