The Last of Us | TV-Serie kommt - diese Personen sind beteiligt

Ein Uncharted-Film ist schon länger in der Mache, nun folgt die nächste Umsetzung eines "Naughty Dog"-Spiels. HBO wird The Last of Us als Serie umsetzen.

Die Geschichte von Joel und Ellie wird als TV-Serie von HBO erzählt.

Schon seit Jahren versucht Sony die Uncharted-Marke auf die große Kino-Leinwand zu bringen. Bislang hat das Projekt hauptsächlich wegen der großen Anzahl von abgesprungenen Regisseuren auf sich aufmerksam gemacht. Bei The Last of Us soll das nun anders werden: Das postapokalyptische Spiel wird von HBO als Serie umgesetzt.

The Last of Us vom Chernobyl-Regisseur

HBO arbeitet mit den neu gegründeten PlayStation Productions zusammen, um The Last of Us als Serie zu adaptieren, wie der US-Sender selbst via Twitter bekanntgibt. Als Regisseur wurde der Chernobyl-Regisseur Craig Mazin verpflichtet, der sich in einem Gespräch mit Hollywood Reporter als Fan des Spiels outet.

"Neil Druckmann ist ohne Frage der beste Geschichtenerzähler im Bereich der Videospiele und The Last of Us ist sein Magnum Opus. Die Chance zu bekommen, dieses atemberaubende Kunstwerk zu adaptieren, ist seit Jahren ein Traum von mir und ich fühle mich so geehrt, dass dies in Partnerschaft mit Neil Druckmann passiert.", so Mazin im Wortlaut.

Neil Druckmann, der Autor und Creative Director von The Last of Us und dem kommenden The Last of Us 2, ist ebenfalls an der Produktion beteiligt und wird Mazin entsprechend unterstützen. Für ihn, so führt er in einer Stellungnahme aus, hätte es keinen besseren Partner als den Chernobyl-Macher geben können.

Details zur Story und wieviele Episoden geplant sind, stehen aber noch aus. Die Produktion der Serie hat schließlich gerade erst begonnen.

Wann The Last of Us als TV-Serie startet, steht ebenfalls zum aktuellen Zeitpunkt noch in den Sternen. Bleibt zu hoffen, dass der Umsetzung das Schicksal der Uncharted-Verfilmung erspart bleibt und die Produktion deutlich entspannter voranschreiten wird.