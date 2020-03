CoD: Modern Warfare 2 Remastered | Heiße Gerüchte sprechen von 2020

Es gibt heiße neue Gerüchte zu Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Einem Twitter-Nutzer zufolge soll die Neuauflage des Shooters noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden.

Könnte Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered dieses Jahr erscheinen?

Seit 2005 erscheint jedes Jahr ein neuer "Call of Duty"-Ableger. Das soll sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Dabei dürfte es sich jedoch nicht um die Fortsetzung der "Black Ops"-Reihe handeln, sondern um die Remastered-Version von Call of Duty: Modern Warfare 2. Das behauptet zumindest Twitter-Nutzer Okami, der bereits die Veröffentlichung des "Feuergefecht"-Modus von Call of Duty: Modern Warfare richtig vorhersagte:

- Warzone is launching March 10th



- Trailer is ready. It's coming either on Thursday or on Monday.



- Free to play



- Squads only



- Will be in its own separate client



When all of this comes true you will know I'm right about MW2R coming this year.