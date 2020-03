Lootboxen in Games | Bald nur noch frei ab 18 Jahren? Australien will's vormachen

Australien erwägt die Einführung eines Altersnachweises für den Kauf von Lootboxen. Auch sollen Eltern besser über die Risiken des simulierten Glücksspiels informiert werden.

Diese besonders dreisten Lootboxen gibt es inzwischen zum Glück nicht mehr.

Lootboxen: Zwar kein Glücksspiel aber trotzdem gefährlich

In Australien muss man für Lootboxen vielleicht bald den Ausweis vorzeigen. Ein Komitee des australischen Repräsentantenhauses empfahl in seinem Bericht, den Zugang zu den virtuellen Mystery-Boxen und anderem simulierten Glückspiel für Minderjährige zu beschränken. Durchsetzen wolle man die Maßnahme mit einem „verpflichtenden Altersnachweis“.

Nach dem „Interactive Gambling Act 2001“ fallen Videospiele nicht unter Glücksspiel. Trotzdem habe das Komitee Bedenken, dass junge Menschen durch Lootboxen „simuliertem Glückspiel ausgesetzt werden“.

Minderjährige kämen zudem häufig durch ihre Eltern in den Kontakt mit „Online-Glücksspiel“. Das Komitee will Eltern darum mehr Informationen zur Verfügung stellen, damit sie über die Risiken für ihre Kinder informiert sind. Damit wolle man auch erreichen, dass Eltern aufmerksamer gegenüber simuliertem Glückspiel in Videospielen werden.

Eine Studie aus Austrialien war bereits 2018 zu dem Schluss gekommen, dass Lootboxen psychologisch echtem Glücksspiel ähneln. Belgien und die Niederlande griffen direkt hart durch und erklären: Lootboxen sind Glücksspiel und damit illegal.

Nach Belgien und den Niederlanden sagt auch Australien den verhassten Lootboxen den Kampf an. Vor allem in Vollpreisspielen werden die Kisten stark kritisiert, da sie häufig mit "Pay to Win"-Mechaniken in Verbindung gebracht werden. Was sagt ihr zu den Maßnahmen der Australier? Wüncht ihr euch das auch für Deutschland? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!