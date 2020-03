PlayStation 2 | Sony lüftet nach 20 Jahren ein cooles Geheimnis

Wenn sich noch immer eine PlayStation 2 in eurem Besitzt befindet, solltet ihr die Konsole noch einmal hervorholen und genauer unter die Lupe nehmen. Denn wie Sony in einem Twitter-Post mitteilt, verfügt die PS2 über ein "geheimes Feature".

Welches Geheimnis sich wohl in Sonys legendärer Konsole verbirgt?

PlayStation 2: Das unbekannte Wesen

Auch wenn die PlayStation 5 bisher noch nicht offiziell enthüllt wurde, so ist es doch sicher, dass sie zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft in den Läden stehen wird. Da durch die neue Konsolengeneration das derzeitige Interesse an Sony besonders groß ist und außerdem die PS2 vor kurzem ihren 20 Geburtstag feierte, kam Sony zu dem Schluss, dass nun die perfekte Zeit wäre, um ein Geheimnis der PS2 bekannt zu machen, von dem viele Fans bisher nichts wussten.

Sony hat auf dem offiziellen „PlayStation“-Twitter-Account öffentlich gemacht – und jetzt haltet euch fest – dass es möglich ist das „PS2“-Logo seitlich zu drehen. Dieses Feature wurde womöglich für die Gamer hinzugefügt, die ihre Konsole senkrecht aufstellen wollten. Das Geheimnis war manchen PS2-Besitzern zwar bekannt, aber den meisten blieb es verborgen.

Did you know you could turn the PlayStation logo on the PS2? pic.twitter.com/cAl8POu8NA — PlayStation (@PlayStation) March 4, 2020

In den Kommentaren unter Sonys-Twitter-Post finden sich viele GIFs die ausdrücken, wie erstaunt die Community ist, aber auch das ein oder andere Video, in dem Fans zeigen wie sie an ihrer PS2 das Logo umswitchen. Andere Kommentatoren behaupten, dieses Feature schon lange gekannt zu haben und dass das Logo der PS3 auch über einen solchen Switch verfüge. Es gibt aber auch Stimmen, die an diesem alten Geheimnis kein Interesse zeigen und denen Neuigkeiten zur PS5 lieber wären. Einige Fans hoffen, dass das Posting ein Hinweis darauf sein soll, dass die PlayStation 5 zu den Titeln aller vorherigen „PlayStation“-Generationen Abwärtskompatibel sein wird, aber ob es sich wirklich um solch einen Hinweis handelt, ist fraglich.

Immer wieder kommt es vor, dass in Spielen Geheimnisse oder Eastereggs erst nach Jahren entdeckt werden. Das aber auch Konsolen selbst über solche Geheimnisse verfügen ist erstaunlich. Wenn ihr eine PS2 habt und noch nicht von dem Logo-Switch wusstet, dann holt sie doch wieder hervor und probiert das geheime Feature selbst aus, dabei könnt ihr die Konsole auch gleich an euren Fernseher anschließen. Für die PS2 sind ihrerzeit einige echte Top-Titel erschienen, wenn ihr diese bisher noch nicht gezockt habt, dann ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt dafür.

20 Jahre nach dem Erscheinen der PS2 hat Sony hat mit der Bekanntmachung des geheimen Features der Konsole viele Fans erstaunt. Wusstet ihr davon oder war diese Information neu für euch? Schreibt es in die Kommentare.