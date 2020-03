CoD: Modern Warfare | Wieso kannte keiner dieses Bomben-Feature?

Ein Reddit-User teilt seine jüngste Entdeckung eines sehr nützliches Spiele-Features und scheinbar ist dieses ein echter Geheimtipp, denn auch ein Großteil der CoD-Community ist verwundert über die wirklich vorteilhafte Funktion.

Die Anzeige der Bombe verrät wichtige Informationen zum Aufenthaltsort von Gegnern.

"Cyber Attack"-Modus: Die Bombe kann viel mehr als nur explodieren

Ein CoD-Spieler und Reddit-User mit dem Namen Sakar911 teilt ein Video, in dem er ein Match in dem mit Call of Duty: Modern Warfare neu eingeführten Modus Cyber Attack spielt.

Ziel des Modus ist die Platzierung einer Bombe im gegnerischen Gebiet und die Verteidigung des Sprengkörpers bis zur Explosion. Doch die Bombe kann noch viel mehr, wie Sakar911 mit Verblüffen feststellen musste.

Ein Blick auf die Bombe, wenn der Spieler sie in den Händen hält, zeigt, dass ein integrierter Herzschlag-Sensor die Position von Gegnern aufzeigt. Zusätzlich werden Widersacher mithilfe einer Drohne als rote Punkte auf der Minimap dargestellt:

Echter Geheimtipp: Verblüffte Reaktionen auf Reddit

Diese zusätzlichen Funktionen der Bombe sind offenbar vielen Spielern nicht bewusst. Es ist nicht das erste Mal in der jüngsten Vergangenheit des Shooters, dass Spieler Tricks oder Glitches finden, die der breiten Masse vorher nicht bekannt waren.

Dass ein absichtlich eingebautes Feature so lange übersehen wird, ist allerdings neu. Die Reaktionen auf den Reddit-Post und das Video sind vorwiegend überrascht und freudig. Einige scherzen sogar, dass das Geheimnis bewahrt werden müsse. Verständlich bei dem großen Vorteil, die einem die Funktionen verschaffen.

Viele der User sagen, dass sie dank dieser Info jetzt beruhigt mit der Bombe in der Hand (es ist in dieser Zeit nicht möglich eine Waffe zu halten) herumlaufen können, ohne schutzlos ausgeliefert zu sein.

Spätestens mit diesem Reddit-Post dürfte das große Geheimnis um das Feature der Bombe gelüftet und vielen Spielern von CoD: Modern Warfare eine Hilfe sein. Kanntet ihr diese Funktionen bereits? Lasst es uns gerne ich den Kommentaren wissen!