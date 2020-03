Nintendo GameCube | Fan enthüllt cooles Geheimnis hinter dem Logo

Auch wenn die Konsole nicht riesig erfolgreich gewesen ist, hat fast jeder schon einmal das Logo des Nintendo GameCube gesehen. Habt ihr jedoch auch mal ganz genau hingesehen?

Die Würfel-Konsole: Gegen die Konkurrenz in Form der PlayStation 2 hat der GameCube kein Land gesehen.

Der Nintendo GameCube gehört gewiss nicht zu Nintendos größten Erfolgen. 2001 erschienen sollte die würfelartige Konsole der PlayStation 2 und Microsofts Xbox die Stirn bieten, musste sich aber am Ende geschlagen geben. Vor allem der japanische Konkurrent Sony ist schlichtweg uneinholbar gewesen. Nichtsdestotrotz hat der GameCube seinen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen und vor allem ein spannendes Logo zu bieten gehabt.

Auf dem ersten Blick wirkt das Logo verspielt und doch so passend. Wer es nicht sofort vor den Augen hat, hier einmal das Markenzeichen, welches auch beim Hochfahren des Nintendo GameCube stolz präsentiert wurde:

Die Fröhlichkeit ist ganz klar ein Zeichen von Nintendo. Habt ihr aber erkannt, dass der lilafarbene Teil im Logo ein "G" darstellen soll? Zugegeben: Das ist an und für sich noch gut erkennbar. Es gibt allerdings noch einen zweiten Buchstaben, der sich im Logo ein wenig besser versteckt - ein "C". Seht selbst:

