CoD: Modern Warfare | Werbung und Gameplay zum "Battle Royale"-Modus geleakt

Nachdem Leaker den neuen "Battle Royale"-Modus für Call of Duty: Modern Warfare bereits enthüllt haben, warten die Fans nun gespannt darauf, wann er veröffentlicht wird. Anscheinend zeitnah, wie weitere Leaks auf Twitch und YouTube zeigen.

Auf Twitch ist nun eine Werbung zum Warzone-Modus von CoD: Modern Warfare aufgetaucht. Ein Versehen?

CoD: Modern Warfare - Werbung auf Twitch aufgetaucht, Gameplay auf YouTube geleakt

Vor Kurzem haben Leaker zahlreiche Details zu einem kommenden "Battle Royale"-Modus in CoD: Modern Warfare veröffentlicht. Auch wenn Publisher Activision die vorzeitigen Enthüllungen mit allen Mitteln verhindern will, sickern immer mehr Infos durch. So hat die Fan-Seite CoD: Modern Warfare Stats kürzlich eine Werbung zum Warzone-Modus auf Twitch entdeckt, die offenbar zu früh veröffentlicht worden ist. Die Grafik der Werbung stimmt mit einem früheren Leak zu CoD: Modern Warfare überein. Mittlerweile ist sie auf Twitch allerdings nicht mehr zu finden.

BREAKING: Advertisements for Call of Duty: #Warzone have began to appear on Twitch!https://t.co/pELCgxgPwQ pic.twitter.com/1oBZqmiFtU — Call of Duty Modern Warfare Stats (@CODTracker) March 9, 2020

Zur selben Zeit veröffentlichte der YouTuber Chaos ein zehn-minütiges Gameplay-Video, das Eindrücke aus dem Warzone-Modus von CoD: Modern Warfare zeigt. Das Video, das Activision bereits gesperrt hat, trug den Titel "Modern Warfare: Warzone Ehrliche Review (Gutes & Schlechtes)". Es hat den Anschein, dass ein Review-Embargo nicht eingehalten worden ist. Es bleibt abzuwarten, mit welchen Konsequenzen der YouTuber nun rechnen muss.

Im Gameplay-Video stellte der YouTuber Chaos den "Battle Royale"-Modus vor. Das Video ist bereits gesperrt worden.

Laut den vorherigen Leaks soll der Warzone-Modus in CoD: Modern Warfare vorrausichtlich morgen, den 10. März 2020, veröffentlicht werden. Die verfrühte Werbung auf Twitch könnte dafür sprechen, genauso die Tatsache, dass bestimmte YouTuber bereits Zugang zum Warzone-Modus haben. Diese Details sollten allerdings mit Vorsicht genossen werden, da Publisher Activision sie noch nicht offiziell bestätigt hat.

Was sagt ihr zu den Leaks zu CoD: Modern Warfare? Würdet ihr euch über einen "Battle Royale"-Modus freuen? Und wie steht ihr zu Activisions Verhalten gegenüber den Leaks? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!