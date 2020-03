In einem Offline-Game zu cheaten, stellt kein großes Problem dar und viele von euch haben es bestimmt auch schon gemacht. In Online-Games sieht die Sache aber ganz anders aus. Dort reicht ein einziger Cheater, um einer Vielzahl an Gamern das Spiel zu vermiesen. Doch in Call of Duty: Modern Warfare wird derzeit ein Spieler gefeiert, obwohl - oder eher: gerade weil er gecheatet hat.

CoD: Modern Warfare - Ein Spiel, in dem es Cheater und Camper gibt, aber auch Helden!

CoD: Modern Warfare - Manchmal muss man Schlechtes einsetzen, um Gutes zu tun

Kennt ihr das auch? Ihr wollt einfach nur ein bisschen mit eurem liebsten Online-Game abschalten, da begegnet ihr im Spiel Leuten, die unbesiegbar sind, die über die Map fliegen, obwohl das in dem Spiel gar nicht möglich sein sollte oder die euch aus 100 Metern Entfernung ohne Visier einen Kopfschuss durch eine Wand verpassen. Bestimmt jeder Gamer kennt und hasst sie: Cheater! Doch trotzdem wird derzeit in CoD: Mondern Warfare ein Spieler gefeiert, obwohl er offensichtlich gecheatet hat.

Wie der Reddit-User IGotHellaMilk berichtet, begegnete er in einem CoD-Match einem Cheater, der im Gott-Modus unterwegs war, doch anstatt alle anderen Spieler umzunieten, machte er nur Jagd auf Camper. Die Spieler, die nicht campten, wurden von ihm ignoriert. Da viele Gamer von Campern eine genauso niedrige Meinung haben wie von Cheatern, wird die Aktion von vielen Reddit-Usern bejubelt.

Reddit-User scizz215 schreibt über den unbekannten Cheater: „Er war nicht im Gottmodus, sondern Gott persönlich.“ User ViciousChihuahua69 meint: „Wenn man das aus der Sicht eines Nicht-Hackers betrachtet, dann muss das ausgesehen haben, wie ein Kampf zwischen einem Superhelden und einem Superschurken.“

TheGuyWhoCummies berichtet davon, dass er hin und wieder Spieler treffen würde, die Hacks einsetzen, um für die anderen den Spielspaß zu bewahren: „Black Ops 1 ist voller Hacker, aber es gibt eine Art von Hackern, die ich tatsächlich mag, die Konter-Hacker. Diese spielen ganz normal, aber immer, wenn ein Hacker auftaucht und versucht, den anderen das Spiel zu vermasseln, schmeißen sie ihre Hacks an und ruinieren dem anderen Hacker das Spiel. Sie sagen ihm immer wieder, dass er das Spiel verlassen soll, was dann üblicherweise auch passiert. Danach schalten sie ihre Hacks ab und spielen wieder normal.“

Was haltet ihr von solchen Spielern: Legitimieren die guten Absichten das Benutzen von Hacks und Cheats oder bleibt ein Betrüger ein Betrüger, egal zu welchem Zweck er betrügt? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren.