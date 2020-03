Scalebound | Entwickler ist traurig über Cancelung und gesteht Fehler ein

Entwickler Platinum Games ist zurzeit mit allerlei Projekten beschäftigt und dürfte auch in Zukunft mehr als ausgelastet sein. Während die Zukunft für das Studio sehr rosig aussieht, scheint Platinum Games dennoch immer noch dem gecancelten Scalebound nachzutrauern. Ein ehemaliger Entwickler äußerte sich kürzlich zu den Hintergründen.

In einem Video scherzt ein Entwickler von Platinum Games über ein vergeigtes Spiele-Projekt und möchte es mithilfe von Microsoft abschließen.

Jean Pierre Kellams war ehemaliger Creative Producer bei Platinum Games und war über zehn Jahre für das Unternehmen tätig. So arbeitete er zuletzt an dem “Third Person“-Shooter Vanquish und war auch an dem nicht beendeten Projekt von Scalebound beteiligt. Dieses sollte in Zusammenarbeit mit Microsoft für die Xbox realisiert werden, wurde aber aufgrund von Entwicklungsschwierigkeiten eingestellt.

In einem kürzlich veröffentlichten Video scherzte Director Hideki Kamiya, dass er Scalebound beenden möchte und dafür Microsoft eine E-Mail senden müsste (Microsoft besitzt nach wie vor die Rechte für Scalebound):

We had our chance. We failed. They know why we failed. Lots of great people left after we failed. Some because we failed. I’m sad that it is now a drunken meme. https://t.co/xVWkTnzPC5