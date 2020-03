Im "GTA Online"-Reddit ist immer etwas los: Zurzeit feiern die Fans mehrere Beiträge, in denen sich "GTA Online"-Spieler wie James Bond verhalten, durch ein Game Over gewinnen, von Troll-Autos genervt werden oder ihre Jets an Hochhäusern parken. Absolut sehenswert!

Es mag nicht danach aussehen, aber User MikeySkates hat mit diesem Manöver seinen Heist in GTA Online erfolgreich abgeschlossen.

GTA Online: Fans feiern Kuriositäten auf Reddit

Während der Release von GTA 6 noch lange auf sich warten lässt, vertreiben sich die Spieler weiterhin ihre Zeit in GTA Online, erleben spannende Gangster-Abenteuer und posten die kuriosesten Momente im Reddit-Forum von GTA Online. Im Folgenden präsentieren wir euch die aktuell am meisten gefeierten Beiträge.

So zeigt User MikeySkates in seinem Clip zu GTA Online, wie man „einen Raubüberfall mit Stil abschließt“ - nämlich indem er seinen Helikopter im Zielgebiet crasht. Anscheinend ist es dem Auftraggeber für den Erfolg der Mission nicht wichtig, ob die Gangster letztendlich überleben.

Das Parken von Vehikeln kann in GTA Online manchmal zu einer richtigen Weltmeisterschaft ausarten. Anstatt seinen Jet wie ein Langweiler auf dem Dach des Maze Bank Towers zu parken, hat User TopDesert_ace seinen Volatol an der Seite des Hochhauses gelandet, der sich dort anscheinend nur noch durch die Vorräder festhält. Sein Kumpel bezeichnet das "GTA Online"-Kunstwerk als „Hentai-Motte“.

Der Reddit-User TopDesert_ace hat es geschafft, seinen Jet an einem Wolkenkratzer zu parken.

Aber nicht jeder Spieler hat bei seinen Kunststückchen in GTA Online immer so viel Glück. User MR_RAWBOT zeigt in seinem Clip, wie er einen beeindruckenden Stunt hinlegt, nur um am Ende von einem plötzlich erscheinenden Auto sabotiert zu werden. Hinzu kommt, dass er sich noch nicht einmal bei dem gemeinen Fahrer rächen kann. Mysteriöse Dinge, wie sie nur in GTA Online passieren können ...

Zuletzt haben wir einen absolut filmreifen Auftritt für euch. „Ich mag diese Besorgungsmissionen wirklich nicht, aber das war ein cooler Moment“, kommentiert User IJN-Shinano seinen Clip, in welchem er ein Schiff in GTA Online mit einem Fallschirm infiltriert. Seine Landung macht selbst James Bond Konkurrenz, da können die Gegner gleich einpacken.

GTA Online ist auch sieben Jahre nach seinem Release immer noch sehr beliebt, kein Wunder, wenn die Spieler dort immer noch neue, kuriose Abenteuer erleben. Zuletzt berichteten wir über seltene Kills und Horror-Garagen.

Was sagt ihr zu Beiträgen? Ist euch schon mal etwas Ähnliches passiert? Oder etwas viel Beeindruckenderes? Spielt ihr ebenfalls noch GTA Online oder ist für euch die Luft raus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!