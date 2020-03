Die erfolgreiche Amnesia-Reihe bekommt nach sieben Jahren einen neuen Teil. Wir haben uns den Trailer und die Beschreibung angeschaut und sind uns sicher, beide versprechen einen Horrortrip vom feinsten.

Amnesia: Rebirth verspricht einen hohen Gruselfaktor.

Schweißtreibender Trailer zu Amnesia: Rebirth

Amnesia: The Dark Descent eroberte das Horror-Genre in den frühen 2010ern im Sturm. Wer sich selbst nicht an das gruselige Survival-Abenteuer heranwagte, schaute sich Let’s Plays an, um zu sehen wie sich andere erschrecken.

Nun soll das ikonische Horrorspiel bereits im Herbst einen Nachfolger namens Amnesia: Rebirth für PC und PS4 bekommen. In einem kurzen Trailer kündigt Entwickler Studio Frictional Games seinen neuesten Horrortrip an und sorgt mit stimmungsvollen Szenen schon jetzt für Herzklopfen.

Amnesia: Rebirth | Schaut euch hier den Trailer an:

Im neuen Teil (hier auf Steam) schlüpft ihr in die Rolle eines komplett neuen Charakters. Als Tasi Triason findet ihr euch in einer Wüste in Algerien wieder. Ziel ist das Zurückgewinnen verdrängter Erinnerungen und vor allem das Überleben in einer Welt, in der monströse Wesen darauf aus sind euch das Leben zur Hölle zu machen.

Hoffnung auf Horror

Das erste Indie-Spiel der Reihe feierte 2010 einen Riesenerfolg, was drei Jahre später ein Sequel hervorbrachte. Amnesia: A Machine For Pigs traf jedoch auf gemischte Reaktionen. Fans des ikonischen Vorgängers kritisierten, dass die Fortsetzung nicht furchteinflößend genug war, wo das erste Amnesia doch genau dafür bekannt war. A Machine For Pigs wurde jedoch nicht von Frictional Games, dem ursprünglichen Entwicklerstudio, entwickelt, was die Unterschiede zum Vorgänger erklärt. Für Amnesia: Rebirth machen sich nun wieder die Entwickler des ersten Serienteils ans Werk. Horror-Fans können also hoffen, dass Rebirth ein würdiger Nachfolger des Klassikers wird.

Könnt ihr das ultimative Horror-Adventure überleben?

Als eines der ersten Spiele seiner Art ebnete Amnesia den Weg für künftige Spiele, wie beispielsweise die der Outlast-Reihe. Ob sein Nachfolger, der später dieses Jahr veröffentlicht werden soll, die Erwartungen erfüllt, bleibt abzuwarten. Lust auf mehr Nervenkitzel macht der Trailer aber schon mal.

