The Witcher | Geralt kehrt für neues Abenteuer zurück

Geralt kehrt zurück und ist in einer Welt ohne Monster nahezu arbeitslos. Dieser Frieden hält sicherlich nicht lange, doch mehr erfahrt ihr in The Witcher: Fading Memories, einer neuen Comic-Umsetzung von CD Projekt Red und Dark Horse Comics. Alle bisher bekannten Details lest ihr hier.

Das Cover der ersten Ausgabe von The Witcher: Fading Memories

Geralt von Riva kommt einfach nicht zur Ruhe. Gerade erst wurde bekannt begeben, wer seinen Ziehvater Vesemir in der zweiten Staffel der Netflix-Adaption spielen wird, da bekommt er auch schon einen neuen Comic.

The Witcher: Fading Memories soll am 17. Juni erscheinen. Wie comicbook.com exklusiv berichtete, arbeiten "The Witcher 3"-Entwickler CD Projekt Red und Dark Horse Comic zusammen an der vierteiligen Reihe. Die Story schreibt Bartosz Sztybor, während Amad Mir die Zeichnungen übernimmt. Die oben gezeigte Titelseite der ersten Ausgabe stammt von Evan Cagle.

Die Geschichte spielt in einer Zeit, in der Monster vermeintlich verschwunden sind. Nun, da er praktisch arbeitslos ist, sind die Zeiten hart für Geralt. Das ändert sich als er einen Auftrag vom Bürgermeister von Towitz erhält. Dort sollen Kinder von Monstern entführt worden sein. Doch Geralts Hexersinn klingelt, denn irgendetwas scheint an der Geschichte nicht zu stimmen.

Der ultimative "The Witcher"-Test

Geralt von Riva kann sich zumindest in unserer Welt nicht vor Arbeit retten. Auch The Witcher 3 – Wild Hunt wurde von Dark Horse als Comic umgesetzt. Verfolgt ihr die gezeichneten Abenteuer des Monsterjägers bereits? Schreibt es uns in die Kommentare.

