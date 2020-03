Nach allen Leaks zum "Battle Royale"-Modus von Call of Duty: Modern Warfare folgt nun die offizielle Ankündigung seitens Publisher Activision - die viele der bisherigen Gerüchte bestätigt, aber darüber hinaus noch viele Überraschungen mit sich bringt.

150 Spieler gehen rein, einer geht raus!

CoD: Modern Warfare - Stürzt euch in den "Battle Royale"-Modus!

Im Rahmen einer offiziellen Pressemitteilung veröffentlichte Publisher Activision alle Infos zum kommenden "Battle Royale"-Modus Warzone in CoD: Modern Warfare. Dazu gehört ein erster Trailer, viele Details zum Modus und der Releasetermin. Die wichtigsten Infos haben wir euch hier aufgelistet:

Warzone kann als Modus von CoD: Modern Warfare gespielt werden und als eigenständiges "Free to Play"-Spiel

Er erscheint am 10. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC

mit 150 Spielern spielbar , verfügt über zwei Spielmodi und findet auf der Map Verdansk statt

alleine, zu zweit und zu dritt im Team spielbar

Es gibt "Contracts", die alle Spieler absolvieren können. Dafür gibts Waffen, Geld und XP als Belohnung

Ihr könnt Boden- und Luftfahrzeuge in der Schlacht einsetzen

Wer stirbt, kommt in den Gulag. Da gibt's eine Chance, wieder zu spawnen , wenn man ein 1v1 gewinnt

Mit Geld könnt ihr Killstreaks und andere Sachen kaufen

Es gibt Crossplay zwischen PS4, Xbox und PC

Was sagt ihr zum "Battle Royale"-Modus von CoD: Modern Warfare? Werdet ihr euch gleich morgen reinstürzen? Ist es so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Oder seid ihr skeptisch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!