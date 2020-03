Mit diesem neuen Indie-Spiel macht der US-Wahlkampf Spaß. „Super Bernie World“ lässt euch als angehender Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders die Republikaner besiegen - in einem "Super Mario"-Klon.

Bernie Sanders muss sich mit vielen Gegnern herumschlagen

Pixel-"Bernie Sanders" sagt Republikanern den Kampf an

Was wäre, wenn man politische Probleme lösen könnten, indem man dem poitischen Gegner auf den Kopf springt? Diesen Gedanken müssen die Entwickler von „Super Bernie World“ wohl auch gehabt haben, denn ihr Spiel macht genau das möglich. Der Inhalt: Bernie Sanders, der aktuell dafür kämpft, für die Partei der Demokraten als nächster Präsidentschaftskandidat in den Wahlkampf zu ziehen, tritt gegen die Hordern der politischen Gegenpartei an.

Der pixelige "Super Mario"-Klon umfasst vier Welten und insgesamt zwölf Level. Wie in der "Jump and Run"-Vorlage könnt ihr verschiedene Power-Ups einsammeln. Bernie bezieht seine Stärke jedoch nicht aus Pilzen, Feuerblumen oder Sternen. Stattdessen lässt ihn Cheddar-Käse aus seinem Heimatstaat Vermont wachsen, die rote Rose der Demokratischen Sozialisten lässt ihn Geschosse werfen, und das „Not Me. Us“-Power-up macht ihn für kurze Zeit unverwundbar.

Im entgegen stellen sich eine Auswahl an Gegnern, die "Super Mario"-Fans ebenfalls bekannt vorkommen werden. Die Gumbas tragen nun „Make Amerika great again“-Kappen und die Koopas werden zu „Clone Troopas“ von Republikaner Mitch McConnell. (Ein fieser Seitenheib auf Mitch McConnel, dess Aussehen gerne mit dem einer Schildkröte verglichen wird.) Am Ende jedes Levels stellt sich ihm ein Geldsäcke werfender Boss entgegen. Der finale Endgegner kann dann natürlich nur einer sein: Der feuerspeiende Donald Trump.

Super Bernie World gibt es gratis auf Steam. Das Jump and Run wurde von Gamesdev for Bernie entwickelt und von Kitsune Games herausgegeben. Allzu lang ist die Wahlkampf-Parodie jedoch nicht, auf YouTube finden sich bereits Videos, in denen das Spiel in unter 20 Minuten durchgespielt wird.

Das "Bernie Sanders"-Game ist auf jeden Fall eine kreative Idee. Während das Gameplay pratkisch identisch zu Super Mario Bros. auf dem NES ist, wurden Gegner und Power-Ups auf den US-Wahlkampf angepasst. Wie gefällt euch die Idee? Schreibt es uns in die Kommentare!