GameStop | Reggie von Nintendo will das Unternehmen retten

Reggie Fils-Aimé, ehemaliger Chef von Nintendo of America und Inspirationsquelle beliebter Memes, arbeitet ab sofort für GameStop. Man erhofft sich von der Zusammenarbeit einen besseren Ruf des Unternehmens und wirtschaftliche Erfolge, die in den letzten Jahren ausblieben.

Reggie Fils-Aimé ist bereit für eine neue Herausforderung.

Nachdem Reggie Fils-Aimé für beinahe 20 Jahre als Präsident von Nintendo of America tätig war, verkündete er 2019 offiziell seinen Rücktritt. Beliebt war Reggie in der Nintendo-Szene vor allem durch seine E3-Auftritte. Sein wohl bekanntester Auftritt wurde 2007 zum Meme – bevor er zu Demonstrationszwecken auf ein Wii Balance Board stieg, ließ er den Satz „My body is ready“ („Mein Körper ist bereit“) fallen. Schnell wurde dieser aufgegriffen und auf allerlei Situationen übertragen.

In einem kurzen Abschiedsvideo auf dem offiziellen „Nintendo Of America“-Twitter-Account bedankte sich Reggie damals für die langjährige Unterstützung der Fans und stellte seinen Nachfolger Doug Bowser vor. Seitdem blieb es ruhig um den ehemaligen Nintendo-Chef, der seine Auszeit vor allem mit seiner Familie verbringen wollte.

