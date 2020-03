Die offene Welt und vielen Gameplay-Möglichkeiten in The Legend of Zelda: Breath of the Wild laden immer wieder zum Experimentieren ein. Dabei haben Spieler spezielle Kniffe entwickelt, wie sie die mechanischen Wächter in Breath of the Wild auf spektakuläre Weise besiegen können. Wir stellen euch einige coole vor.

Es ist nicht die effektivste Möglichkeit, einen Wächter in Breath of the Wild zu besiegen, aber auf jeden Fall die lustigste.

Wächter in Breath of the Wild fliegen lassen - für Einsteiger und Profis

Die Spieler von Breath of the Wild haben über die Zeit eine lustige Sportart entwickelt: Tricks und Kunststückchen mit den Wächter-Gegnern zu veranstalten, unter anderem sie in die Lüfte zu schicken.

Alles, was ihr für den Trick braucht, ist das Cryomodul und einen Bogen. Mit dem Modul lassen sich Eisblöcke auf Wasserflächen in Breath of the Wild erschaffen. Platziert man diese unter einem Wächter und begibt sich im richtigen Zeitpunkt in die "Slow-Motion"-Zielansicht des Bogens, fliegt der Gegner in die Lüfte. Wegen dem vielen Wasser bieten sich vor allem die Sümpfe in Breath of the Wild für die Aktion an.

Die Wächter nur in die Luft zu katapultieren, ist den Zelda-Fans natürlich noch nicht gut genug. Auf Reddit lassen sich zahlreiche Trickshots von Spielern finden, die es sich in Breath of the Wild zur Aufgabe gemacht haben, den Wächter noch in der Luft auszuschalten. Vor allem der Reddit-User „Master-t0rch“ erzielte beeindruckende Ergebnisse. Zuvor hatte er es bereits geschafft, Verheerung Ganon in nur elf Sekunden zu besiegen.

Der User „Nameles 36“ gab dem Wächter wenigstens noch eine Chance sich zu wehren. Auch wenn sie scheinbar ziellos durch die Luft wirbeln, sind die Maschinen in Breath of the Wild immer noch auf Links Leben aus. „Nameless 36“ sah, wie der Wächter mit seinem Laser auf ihn zielte, und schaffte es trotz der Entfernung, ihn mit seinem Schild abzulenken.

Breath of the Wild belohnt seine Spieler für ihre Kreativität, indem es ihnen so viele Möglichkeiten an die Hand gibt. Selbst drei Jahre nach Release werden so noch neue Taktiken und Tricks entdeckt. Wie einfallsreich wurdet ihr schon im Kampf gegen eure Feinde? Schreibt es uns in die Kommentare.