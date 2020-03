Horizon: Zero Dawn | Bestätigt: PC-Version erscheint im Sommer

Die Exklusivität hat ein Ende: Nach zahlreichen Gerüchten hat Sony nun offiziell die PC-Version von Horizon: Zero Dawn angekündigt.

Die Jagd auf Roboter-Dinos in Horizon: Zero Dawn gibt es bald auch auf dem PC.

2017 haben Sony und Guerilla Games mit Horizon: Zero Dawn einen echten Überraschungserfolg gelandet, welcher womöglich in naher Zukunft um einen zweiten Teil bereichert wird. Bis dahin begibt sich Protagonistin Aloy aber noch in ihr unbekannte Gefilde.

Horizon: Zero Dawn erscheint für PC

Nachdem Anfang Januar bereits erste Gerüchte davon gesprochen haben, dass Horizon: Zero Dawn für den PC umgesetzt wird, hat Sony diese Meldung mittlerweile bestätigt. Das Action-Adventure von Guerilla Games wird voraussichtlich im Sommer via Steam erscheinen, wie die Entwickler selbst via Twitter verkünden:

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC is coming to Steam this summer!https://t.co/8aUMR0dNTF pic.twitter.com/Ob1OhJMVM2 — Guerrilla (@Guerrilla) March 10, 2020

"Horizon: Zero Dawn Complete Edition erscheint im Sommer für den PC auf Steam."

Die Portierung enthält neben dem Basisspiel zudem die Erweiterung Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds und ein paar zusätzliche digitale Inhalte. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es bislang aber ebensowenig wie einen Preis.

Horizon: Zero Dawn soll jedoch vorerst eine Ausnahme bleiben, wie Hermen Hulst, Chef der Sony Worldwide Studios, in einem Interview mit dem PlayStation Blog klarstellt:

"Und um vielleicht ein paar Leute zu beruhigen: Die Veröffentlichung eines AAA-"First Party"-Spiels auf dem PC bedeutet nicht unbedingt, dass jedes Spiel jetzt für den PC erscheint. Meiner Meinung nach hat Horizon: Zero Dawn in diesem speziellen Fall einfach hervorragend gepasst."

Auch in Zukunft verschreibt sich Sony der eigenen Konsolenplattform. Es gibt demnach zum aktuellen Zeitpunkt keine Pläne, kommende PlayStation-Spiele zeitgleich auf dem PC zu veröffentlichen.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Laut Hulst sei es aber wichtig, dass Sony auch neue Spieler an die PlayStation-Marke heranführt. Eine Methode sei es, den Leuten vor Augen zu führen, was sie gegebenfalls ohne die Sony-Konsole an spielerischer Qualität verpassen.