CoD: Warzone | Das sagt die Community zum "Battle Royale"-Modus

Call of Duty: Modern Warfare hat nun seinen eigenen "Battle Royale"-Modus namens Warzone. Aber wie spielt er sich? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, da Warzone die Community von CoD: Modern Warfare regelrecht spaltet. Wir haben uns in den Foren und sozialen Medien für euch umgehört.

CoD: Warzone - 150 Spieler betreten das Schlachtfeld, einer überlebt.

CoD: Warzone - "Ruhe in Frieden, Blackout", sagen manche Spieler

Auch wenn der Release des "Battle Royale"-Modus von CoD: Modern Warfare durch die vielen Leaks alles andere als glatt verlaufen ist, können sich die Spieler seit Dienstag endlich in harte Überlebenskämpfe stürzen. Warzone setzt damit den "Battle Royale"-Modus Blackout aus CoD: Black Ops 4 fort und bringt signifikante Neuheiten mit sich - 150 Spieler, Gulag-Kämpfe, Crossplay -, aber auch die Möglichkeit, Warzone nicht nur als Modus von CoD: Modern Warfare zu spielen, sondern auch als eigenständiges "Free to Play"-Spiel.

Aber wie steht die Community nun zu dem neuen "Battle Royale"-Modus? Es kommt drauf an, welche Partei gefragt wird. Während die einen begeistert sind und Warzone als deutliche Verbesserung gegenüber Blackout empfinden, haben die anderen weiterhin Spaß mit Blackout und sehen es nicht ein, den Modus zu wechseln.

„Blackout fühlt sich wie Battle Royale mit etwas CoD-Flavor an. Warzone fühlt sich wie die richtige CoD-Version von Battle Royale an“, schreibt Reddit-User PurpsMaSquirt. „Es ist eine sehr arcadige Version von Battle Royale, die für mich in Ordnung ist. Es macht mir nichts aus, das Genre anders zu sehen. Normalerweise spiele ich Apex als mein Haupt-BR und dies wird vorerst ein nettes Backup sein!“, schreibt Reddit-User Lord_Drizzy. „Es ist nicht so lustig oder schnell wie Blackout, ich werde es trotzdem spielen, aber nachdem wir in vier Stunden nur vier Spiele zustande bekommen hatten, gingen wir zurück zu Blackout“, schreibt Reddit-User garyfromscotland „Dies wird wahrscheinlich eine unpopuläre Meinung sein, da sich jeder in der Honeymoon-Phase "Oh, neues glänzendes Spiel!" befindet. Aber ich denke, dieses Spiel ist viel schlimmer als Blackout. (...) Es fühlt sich für mich überhaupt nicht wie ein "Battle Royale"-Spiel an, es fühlt sich wie ein riesiges CoD-Multiplayer-Elimination-Spiel mit Loot-Mechaniken an“, schreibt Reddit-User Necrophag1st.

Auf der einen Seite begrüßen alle Fans dennoch das "Free to Play"-Modell hinter Warzone, genauso wie die Crossplay-Unterstützung. Auf der anderen Seite wundert es manche, warum der Modus erst so spät nachgereicht wurde und nicht bereits zum Release. Für andere wiederum gehören Call of Duty und Battle Royale weiterhin nicht zusammen, es sei ein Aufgreifen von aktuellen Hypes, ohne darauf zu achten, ob es wirklich zu der Marke passe.

Wird Warzone dem Langzeit-Hit Fortnite Konkurrenz machen können oder wird der Modus kurze Zeit später bereits wieder in der Versenkung verschwinden? Das bleibt abzuwarten, wir halten euch aber definitiv weiterhin auf dem Laufenden. Übrigens: Braucht ihr noch Hilfe bei Warzone? Dann gelangt ihr hier zu unserem Guides mit den besten Tipps und Tricks.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

CoD: Warzone erschien am 10. März 2020 für PS4, Xbox One und PC. Habt ihr schon reingespielt? Was sind eure Eindrücke? Ist Warzone besser oder schlechter als Blackout? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!