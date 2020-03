Tony Hawk's Pro Skater | Neuer Teil erscheint schon bald, sagt Leak

Tony Hawks beliebte „Pro Skater“-Reihe soll Gerüchten zufolge noch dieses Jahr einen neuen Ableger erhalten. Nachdem eine Profi-Skaterin im Herbst letzten Jahres ihr Mitwirken am sechsten Teil bestätigte, leakt nun eine beteiligte Band noch mehr Informationen.

Pläne für neuen Tony Hawk's Pro Skater wurden aus Versehen geleakt.

Tony Hawk's Pro Skater bretterte rasend schnell in die Herzen der Fans

Der Name „Tony Hawk“ ist schon lange nicht mehr nur Sportfans, sondern auch Gamern ein Begriff. Denn der wohl bekannteste Profi-Skater macht sich seit den 90ern auch einen Namen durch die „Tony Hawk’s Pro Skater“-Videospielreihe, die für Fans viele Jahre lang als unübertroffen galt.

Die Spiele waren so erfolgreich, dass Entwickler Neversoft die ersten vier Teile innerhalb von drei Jahren herausbrachte. Dann wurde es still um die Skate-Abenteuer. Erst 2015, dreizehn Jahre nach dem vierten Teil der Erfolgsreihe, konnten Fans wieder zu den virtuellen Skateboards greifen – in Tony Hawk’s Pro Skater 5.

Fans der Reihe hatten an den Serienzugang, der nun von Robomodo entwickelt wurde, hohe Erwartungen. Der Sprung von PlayStation 2 und Xbox auf PlayStation 4 und Xbox One versprach optische sowie gameplaytechnische Verbesserungen. Diese wurden jedoch nicht umgesetzt. Bugs, Glitches und eine schlechte Steuerung machten das Game nahezu unspielbar, was zu einem vernichtenden Metacritic-Score von 32 führte.

Tony Hawk's Pro Skater: die Leaks überschlagen sich

Seit dem Misserfolg von Tony Hawk’s Pro Skater 5 kommen immer wieder neue Gerüchte zu einem weiteren „Tony Hawk“-Hauptspiel auf. So plauderte zum Beispiel Lizzie Armanto, eine Kollegin der Skateboard-Legende, vergangenen Herbst in einem Podcast über die Pläne ein neues „Pro Skater“-Spiel auf den Markt zu bringen, so Gamesradar. Dort erwähnte sie nebenbei, dass sie einen Gastauftritt im kommenden Ableger der Erfolgsreihe haben soll. Kurioserweise wurde der Podcast kurz nach Veröffentlichung vom Netz genommen und ohne den vermeintlichen Leak wieder hochgeladen.

Der Verdacht, dass man an Pro Skater 6 arbeitet, wird nun noch bestärkt. Die Punkbank „The Death Set“ postete kürzlich ein Facebook-Update, in dem Folgendes stand:

„Wir haben soeben fünf neue Songs für das 'Tony Hawk'-Spiel 2020 lizensiert. Ihr werdet das Zeug bald hören.“

Bevor der Eintrag gelöscht werden konnte, postete YouTuber TheNathanNS den Screenshot auf Twitter:

New Tony Hawk Pro Skater game inbound!



Keeping hopes low after the long, long row of abysmal games since Tony Hawk's RIDE.



But this also seems like a major NDA breach. pic.twitter.com/gGUiNZL6i8 — TheNathanNS (@TheNathanNS) March 10, 2020

Ob es sich beim neuen Spiel tatsächlich, wie es sich die Fans wünschen, um ein neues Spiel der „Pro Skater“-Reihe handelt, ist nicht bestätigt. Da die Lizenzrechte nach aktuellem Wissenstand noch immer bei Activision liegen, ist die Zukunft der „Pro Skater“-Spiele ungewiss. Hawks Zusammenarbeit mit dem Publisher endete nämlich 2015. Wenn der Profi-Skater selbst nicht involviert ist, ist das wohl ein Zeichen dafür, dass Activision die Serie ohne ihn weiterführt.

Könnt ihr die Spiele erraten?

Vielleicht haben sich Hawk und Activision auch aufraffen können um den Fans noch einmal ein gutes Pro Skater zu liefern. Auch über Remakes der ersten Spiele könnte sich ein Teil der damaligen Spieler freuen. Es bleibt nur zu hoffen, dass es sich nicht um ein weiteres Mobile-Game handelt.