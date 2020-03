Google versucht Spieler mit exklusiven Inhalten zum Kauf von Stadia zu überreden. Der „Crazy Challenge“-DLC für Final Fantasy 15 besteht aus vier Minispielen, die sich genauso schrecklich spielen sollen wie sie aussehen.

Ein Unterschied wie Tag und Nacht: Final Fantasy 15 und sein für Stadia exklusiver DLC.

Google will Spieler mit kaputten Minispielen überzeugen

Der Google-eigene Streaming-Service Stadia ist bis jetzt kein großer Erfolg. Die überschaubare Spielebibliothek gepaart mit einem teuren Abo-Modell überzeugt nur Wenige, sich den Streaming-Dienst genauer anzuschauen. Das möchte Google nun allmählich ändern, indem DLCs zu beliebten Spielen exklusiv für Stadia entwickelt werden.

So hat Final Fantasy 15 nun einen DLC bekommen, der den Titel „Crazy Challenges“ trägt. In diesem werden euch vier Minispiele geboten, die schrecklicher kaum aussehen könnten. Abgesehen von den recht eintönigen Prämissen der Spiele, stecken diese obendrein auch noch voller Bugs.

Twitter-User realnoahsan teilt in einem Thread seine Erfahrungen mit dem DLC in Form von kurzen Videos. Im ersten Minispiel soll eine „Monster Truck“-Version des Regalia, dem Fahrzeug in dem die Protagonisten von Final Fantasy 15 ihren Road Trip erleben, zum Ziel gefahren werden. Dabei überschlägt sich das Fahrzeug jedoch enorm schnell und die Kamera kommt nicht mehr hinterher, wie in diesem Clip zu sehen ist:

In einem weiteren Clip seht ihr, wie Noctis nach Minispiel Nummer Zwei seinen gefundenen Krempel abliefert. Die Physik der Gegenstände ist dabei nicht unbedingt als realitätsnah zu bezeichnen. Und dann wäre da noch diese Unterhaltung zwischen zwei Charakteren in einem unsichtbaren Fahrzeug:

Viel Arbeit scheint Square Enix auf jeden Fall nicht in den extra für Stadia angefertigten DLC gesteckt zu haben. Der Poster bezeichnet die Minigames im Thread aber wenigstens als „so schlecht, dass sie schon wieder gut sind“. Der traurige Versuch Googles Streaming-Service für Spieler attraktiver zu gestalten, taugt also zumindest zur Unterhaltung. Wobei man sich das Ergebnis wahrscheinlich etwas anders vorgestellt hatte.