Bis vor Kurzem waren es nur Gerüchte, jetzt ist es offiziell: Die E3 2020 wurde aufgrund des Coronavirus gecancelt. In einem Statement geht der Betreiber auf die Hintergründe und die nächsten Schritte ein.

Auch die E3 2020 wurde gecancelt. Das Coronavirus beeinflusst weiterhin die Gaming-Welt.

Coronavirus zieht auch das größte Gaming-Event in Mitleidenschaft

Nach vielen Gerüchten über eine mögliche Cancelung der E3 2020 hat sich nun der Betreiber selbst geäußert und die Absage offiziell auf seiner Seite bekanntgegeben:

„Nach sorgfältigen Beratungen mit unseren Mitgliedsunternehmen über die Gesundheit und Sicherheit aller Personen in unserer Branche - unserer Fans, unserer Mitarbeiter, unserer Aussteller und unserer langjährigen E3-Partner - haben wir beschlossen, die für den 9. bis 11. Juni in Los Angeles geplanten E3 2020 abzusagen.“ „Nach zunehmenden und überwältigenden Bedenken hinsichtlich des COVID-19-Virus waren wir der Ansicht, dass dies der beste Weg ist, um in einer solch beispiellosen globalen Situation vorzugehen. Wir sind sehr enttäuscht, dass wir dieses Event nicht für unsere Fans und Unterstützer abhalten können. Wir wissen jedoch, dass es die richtige Entscheidung ist, basierend auf den Informationen, die wir heute haben.“ „Wir prüfen mit unseren Mitgliedern auch Möglichkeiten, ein Online-Erlebnis zu koordinieren, um Branchenankündigungen und -nachrichten im Juni 2020 zu präsentieren. Aktualisierungen werden auf E3Expo.com veröffentlicht.“ „Wir danken allen, die ihre Ansichten zur Neugestaltung der E3 in diesem Jahr geteilt haben. Wir freuen uns darauf, Ihnen die E3 2021 als neu gestaltete Veranstaltung vorzustellen, die Fans, Medien und die Branche in einem Schaufenster zusammenbringt, das die globale Videospielbranche feiert.“

Über alle weiteren Entwicklungen werden wir euch auf dem Laufenden halten. Die E3 2020 ist zwar in seiner ursprünglichen Form abgesagt worden, aber die Aussicht auf eine Online-Präsentation wirkt trostspendend und vielversprechend. Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!