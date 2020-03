Ein derzeit im Netz kursierendes Video, beweist: "Karma is a Bitch", auch in Videospielen und auch zu NPCs! Zu sehen ist, wie ein Pferdedieb seine wohlverdiente Strafe bekommt, nachdem er versucht, dem Spieler sein Pferd zu stehlen.

Dieser Pferdedieb in Red Dead Redemption 2 wird für seine Tat mit ganzer Härte bestraft.

Karma is a Bitch!

Wenn ihr schon einmal Red Dead Redemption 2 gespielt habt, dann wisst ihr bestimmt von der realitätsnahen Darstellung der Spielwelt. Diese Realitätsnähe kann beeindruckend sein, allerdings sorgt sie auch immer wieder für witzige Erfahrungen. Egal ob ihr Leute mit einem Seil fesselt und sie über ein offenes Feld zieht oder ob ihr aus Versehen einem Alligator über den Weg lauft. Beispielhaft für solche lustigen Momente ist eine Begegnung mit einem Pferdedieb, die Reddit-User Rooonnaldooo99 geteilt hat.

Der Anfang des Videos zeigt einen Spieler, der - nichts Böses ahnend - auf seinem Pferd unterwegs ist. Plötzlich kommt ein Dieb auf ihn zugerannt, zieht ihn vom Pferd, springt in den Sattel und reitet davon. Für den Spieler wäre es ein Leichtes gewesen, einfach seine Waffe zu ziehen und den Dieb zu erledigen, aber das Pferd kommt dem Spieler zuvor und kümmert sich von ganz allein um seinen unerwünschten Reiter.

Für einen Moment sieht es so aus, als würde es dem Halunken gelingen davonzureiten, doch plötzlich stoppt das Pferd, bäumt sich auf und wirft ihn ab. Der Dieb will aufstehen und wegrennen, aber da ist schon der Spieler zur Stelle und legt ihn mit einem kräftigen Tritt in die Seite still. Als wenn damit der Gerechtigkeit noch nicht Genüge getan wäre, setzt das Pferd dem Gauner noch einen großen Haufen auf seinen Kopf.

Viele Redditer reagieren belustigt auf die Aktion, manche werfen Rooonnaldooo99 aber auch vor, dass er gar nicht der Spieler sei, der die Begegnung mit dem Pferdedieb hatte, sondern nur das Video gerepostet habe.

Die realitätsnahe Welt von Red Dead Redemption 2 ist voll von witzigen und denkwürdigen Momenten. Was habt ihr alles in ihr erlebt? Habt ihr auch solche Geschichten zu erzählen? Ab damit in die Kommentare!