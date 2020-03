Heute haben wir einen Deal für alle Marvel- und Capcom-Fans: Bei Zavvi.de gibt es kurzzeitig ein T-Shirt-Bundle mit vier Pop!-Figuren obendrauf für nur 16,99 Euro im Angebot. Wir zeigen euch, was in dem Paket steckt.

Bildquelle: Chainarong Prasertthai/ Getty Images, Hersteller

Der heutige Deal dürfte den Kampf zwischen Marvel und Capcom erneut entfachen. Jedoch nicht etwa in einer epischen Schlacht zwischen den unterschiedlichen Helden, sondern in Form von T-Shirts und kleinen Pop!-Figuren. Bei Zavvi.de wurden die Bundles „Marvel vs. Capcom Paket - Team Capcom“ und „Marvel vs. Capcom Paket - Team Marvel“ auf nur 16,99 Euro reduziert. Im Bundle sind ein T-Shirt mit Avengers- oder Street-Fighter-Motiv und 4 Pop!-Figuren aus der „Marvel vs. Capcom“-Reihe enthalten.

Indem ihr den Gutscheincode „BUNDLE“ nutzt, spart ihr außerdem die Versandkosten. Gebt den Code einfach im Warenkorb ein und drückt „Einlösen“. Wenn alles geklappt hat, bestätigt eine Meldung den Gratisversand.

Bundle – Team Marvel

Bundle – Team Capcom

Marvel vs. Capcom - T-Shirt-Bundle: Lohnt sich der Deal?

Bei den beiden Bundles handelt es sich jeweils um offiziell lizenziertes Marvel- und Street-Fighter-Merchandise. Auch die beliebten Figuren haben ein offizielles Logo. Beide Shirts sind für Kinder, Damen und Herren in verschiedenen Größen verfügbar. Welche vier Figuren ihr bekommt, könnt ihr allerdings nicht auswählen. In den Paketen „Team Marvel“ und „Team Capcom“ sind jeweils die gleichen zwei Sets aus der „Marvel vs. Capcom Infinite“-Serie dabei: „Ultron vs. Sigma“ und „Gamora vs. Strider“.

Der reguläre Preis für die beiden Figuren-Packs liegt laut Idealo.de aktuell bei über 10 Euro. Bei einem Gesamtpreis inklusive T-Shirt von 16,99 Euro lohnt sich der Deal auf jeden Fall. Selbst Sammler, die sich vor allem für die Helden in Miniaturgröße interessieren, können bei dem Angebot sparen.