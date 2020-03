Horizon: Zero Dawn | Kein Exklusivspiel mehr, die PlayStation-Community rastet aus

Die Ankündigung der PC-Portierung des beliebten Spiels Horizon: Zero Dawn hat in den vergangenen Tagen für ordentlich erhitzte Gemüter in den sozialen Medien gesorgt. PlayStation-Spieler fühlen sich betrogen und machen ihrem Ärger auf teils fragwürdige Weise Luft.

Horzion: Zero Dawn wird drei Jahre nach der Veröffentlichung kein Exklusivspiel mehr sein - Grund genug für etliche Spieler, Sony den Rücken zu kehren.

Die Entwickler von Horizon: Zero Dawn haben eine PC-Version des Action-Adventures angekündigt, was für viel Unmut bei Spielern in der PlayStation-Community sorgt. Ein Spieler treibt es so weit, dass er in einem Video sein zerstörtes Gaming-Zimmer als Protest zeigt. Adressiert ist es unter anderem an Sony und die Entwickler von Guerilla Games.

Der ehemaliger Mitarbeiter des Entwicklers, Sam Sharma, hat dieses Video als Anlass genommen, um eine solch fragwürdige Verhaltensweise zu kritisieren:

What the hell is wrong with you people.



We made a game, you enjoyed it. Now some more people get to enjoy it. And somehow that takes away from YOUR enjoyment?!



Please be kind to yourselves. Your enjoyment of the game has not diminished because some more people get to play it. https://t.co/UrJXniLBYI