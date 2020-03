Discord | Mit diesem Gratis-Upgrade bleibt ihr trotz Coronavirus gut verbunden

Der Coronavirus bereitet zurzeit viele Einschränkungen im Alltag. Das Kommunikationsprogramm Discord kann helfen über Distanz in Verbindung zu bleiben. Um dies weiter zu verbessern, hilft das Unternehmen seinen Usern jetzt mit einem kostenlosen Upgrade.

Discord möchte Menschen auf der ganzen Welt helfen, um dem Coronavirus zu trotzen.

Discord ist ein sehr beliebtes Programm unter Gamern und bietet viele Möglichkeiten sich zu vernetzen. Mit der “Go Live“-Funktion hattet ihr bisher die Möglichkeit euren Bildschirm mit zehn anderen Teilnehmern zu teilen. Auch private Livestreams sind damit möglich.

In einem Tweet kündigt das Unternehmen jetzt an, dass das bisherige Limit von zehn Benutzern kostenfrei auf 50 erhöht wird:

An update from us regarding COVID-19: pic.twitter.com/gKUXvvsqrs