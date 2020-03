CoD: Warzone | Spieler rätseln über mysteriöse Bunker und Telefone

Seit wenigen Tagen ist Call of Duty: Warzone, der neue "Battle Royale"-Ableger der Shooter-Reihe, erhältlich. Bereits jetzt haben Fans erste Geheimnisse auf der riesigen Karte entdeckt.

Auf der Karte Verdansk in Call of Duty: Warzone lassen sich ein paar Geheimnisse ausfinding machen.

150 Spieler und das Ziel, zu überleben: Der am vergangenen Dienstag veröffentlichte "Battle Royale"-Ableger Call of Duty: Warzone hat bereits Millionen von Spielern in den Bann gezogen. Die große Anzahl von Spielern hat zudem eine Menge Schatzjäger auf den Plan gerufen, die die riesige Karte "Verdanks" nach Geheimnissen absuchen. Sie sind auch schon fündig geworden.

CoD: Warzone - Bunker und Telefone entdeckt

Die flächemäßig für "Call of Duty"-Verhältnisse große Karte hat natürlich so einige Easter Eggs zu bieten. Manche davon sind klare Anspielungen an die "Modern Warfare"-Reihe, aber es gibt auch ein paar gut versteckte Geheimnisse. Aktuell rätselt die Community über mehrere Bunkeranlagen, die sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht betreten lassen.

Es gibt gleich mehrere Bunker auf der Karte, die sich eine Gemeinsamkeit teilen: Sobald mit ihnen interagiert wird öffnet sich ein Keypad, bei dem anschließend ein Code eingegeben werden kann. Das Problem? Aktuell weiß niemand so recht, um was für einen Code es sich handelt und wo dieser zu finden ist. Möglicherweise gibt es aber Hinweise.

In der Spielwelt lassen sich nämlich zusätzlich Laptops und Telefone finden, die eventuell in Verbindung mit den Bunkern stehen. Bei den Laptops wird ebenfalls ein Passwort abgefragt, während die Telefone lediglich ein paar Wähltöne von sich geben. Es ist vorstellbar, dass die Telefone insgeheim die Passwörter für die Latops verraten, die wiederum dann die Codes für die Bunker freigeben. Noch sind die Fans aber auf Spurensuche.

Was sich schlussendlich in den Bunkern versteckt, ist ebenso noch völlig ungeklärt. Ob sich im Inneren lediglich seltene Waffenkisten verstecken oder es gar der Auftakt zu einem großen Spielevent ist, wird voraussichtlich die Zeit zeigen.