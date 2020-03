GTA Online | Gefürchtetes Raketenbike ist im Angebot - Spieler haben Angst

In Grand Theft Auto Online könnt ihr aus einer Vielzahl an Werkzeugen wählen, um Chaos und Zerstörung über eure Mitspieler zu bringen. Die Palette reicht von Sturmgewehren bis hin zu Motorrädern, an denen Sägeblätter befestigt sind. Unter diesen Todbringern gibt es ein Fahrzeug, das ganz besonders gefürchtet ist und das jetzt mit einem satten Rabatt erworben werden kann.

Die Oppresor Mk II und der Terrorbyte-Truck.

GTA Online: Ein Motorrad aus der Hölle

Die "Grand Theft Auto Online"-Community hat Angst, denn die Oppressor Mk II ist jetzt im Sale erhältlich, so berichtet Polygon. Bei ihr handelt es sich um ein fliegendes Motorrad, das über Raketen mit automatischer Zielerfassung verfügt. Außerdem kann die Oppressor Mk II die Zielerfassung anderer Spieler stören. Doch das ist noch nicht alles. Diese Killermaschine verfügt zudem über Features wie einen Raketenantrieb und die Fähigkeit undurchsichtige Rauchschwaden freizugeben.

Für einen guten Spieler auf einer Opressor Mk II gibt es wenige bis gar keine Konter. Das ist auch der Grund, weshalb diese Motorräder und die Gamer, die sie benutzen von vielen verachtet werden. Allerdings dürfte es keine allzu große Anzahl an Spielern geben, die eine Opressor Mk II besitzen. Um an das Fahrzeug zu kommen müsst ihr viel Arbeit und vor allem Geld investieren:

Zuerst müsst ihr einen Nachtclub erwerben – eine Anschaffung im Wert von mehreren Millionen Dollar. Ist das erledigt, müsst ihr für den Terrorbyte-Truck noch einmal tief in die Tasche greifen. Nachdem ihr nun bereits mehrere Millionen ausgegeben habt, dürft ihr euch endlich eine Oppresor kaufen, wieder für mehrere Millionen. Allerdings müsst ihr die Oppresor dann noch upgraden. Ohne Upgrade verfügt sie nicht über ihre mächtigste Fähigkeit: die zielerfassenden Raketen.

Derzeit ist die Oppresor Mk II zwar mit einem Rabatt von 30 Prozent erhältlich, doch trotzdem dürfte das Fahrzeug für viele noch immer zu teuer sein. Die "GTA Online"-Community hat jedoch zu viele schlechte Erfahrungen mit der Oppresor Mk II gemacht. Deshalb bricht in dieser jedes Mal Angst und Schrecken aus, wenn die Maschine vergünstigt angeboten wird:

Manche "GTA Online"-Spieler sehen die Sache aber auch ganz rational:

In GTA Online sorgt die Oppresor Mk II für Angst und Schrecken. Was haltet ihr von dem fliegenden Motorrad? Seid ihr selbst auf einem solche unterwegs oder macht ihr einen Bogen darum? Erzählt es in den Kommentaren.

