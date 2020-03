Bei Saturn und MediaMarkt könnt ihr ein absolutes Super-Schnäppchen machen, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone mit Tarif und einer Konsole seid: Ihr bekommt einen Vertrag im Telekom-Netz mit 6 GB Datenvolumen, ein Samsung Galaxy S10 und die Xbox One X für nur 27 Euro im Monat.

Wer aktuell ein neues Handy mit einem Vertrag im Telekom-Netz sucht, kann mit dem richtigen Bundle-Deal ordentlich sparen und dicke Zugaben absahnen. Selbst wenn man keine Geschenke braucht, kann man sich damit teilweise die Vertragskosten über die 24-monatige Laufzeit finanzieren. Bei Saturn und MediaMarkt gibt es aktuell ein wirklich gutes Angebot für alle Gamer: Mit einem Samsung Galaxy S10 (128 GB) und dem „green LTE 6 GB“-Tarif von Mobilcom-Debitel für nur 26,99 Euro monatlich seid ihr auch in 2020 noch mit einem Top-Smartphone und genügend Daten unterwegs. Außerdem gibt es die Xbox One X (1 TB) „Limited Edition Hyperspace“ dazu. Zum monatlichen Betrag von 26,99 Euro kommen lediglich der geringe Gerätepreis von 49 Euro und die Anschlussgebühr (39,99 Euro) hinzu.

Alle wichtigen Details im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Telekom

Flatrates: Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Daten: 6 GB LTE-Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Sonstiges: freenet Hotspot-Flat (50. Mio. Hotspots in 120 Ländern)

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro

Datenautomatik: nein

Damit ihr einen besseren Überblick über die Kosten des Vertrags während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten bekommt, haben wir alle anfallenden Beträge und den aktuellen Wert der Geräte aufgelistet und für euch zusammengerechnet:

Gesamtkosten:

Tarif: 24 × 26,99 Euro = 630,96 Euro (ab dem 25. Monat 31,99 Euro)

Smartphone: 49 Euro

Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 0 Euro

Gesamtsumme über die Mindestvertragslaufzeit: 719,95 Euro (29,99 Euro monatlich)

Aktueller Gegenwert der Geräte:

Xbox One X Limited Edition (1 TB): 359,48 Euro

Samsung Galaxy S10 (128 GB, versch. Farben): 561,39 Euro

Gesamtsumme der Geräte: 920,87 Euro

Die aktuellen Preise des Galaxy S10 und der Xbox One X Limited Edition auf Idealo.de zeigen, dass ihr sogar selbst dann rechnerisch Gewinn machen würdet, wenn ihr die Geräte mit einem Verlust von 20 Prozent weiterverkauft (736,69 Euro). Auch die „reguläre“ Xbox One X in Schwarz (269 Euro) und der Bestpreis für das Samsung Galaxy S10 innerhalb eines Jahres (465,99 Euro) übertreffen eure Gesamtkosten.

Verkauft ihr nur die Konsole, kommt ihr rechnerisch auf einen monatlichen Betrag von nur 15,01 Euro für den 6-GB-Tarif und das Galaxy S10. Hinweis: Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Preise der Geräte mit der Zeit ändern und diese Rechnung nur aufzeigen soll, was ihr für euer Geld bekommt und was theoretisch möglich ist, wenn ihr euch dazu entscheidet, die Hardware weiterzuverkaufen (und damit auch erfolgreich seid).

Tarif-Bundle mit Galaxy S10 & Xbox One X: Für wen lohnt sich das Angebot?

Allgemein kann man sagen, dass sich das Tarif-Bundle bei Saturn und MediaMarkt für euch lohnt, wenn ihr sowieso Verwendung für die Hardware und den Vertrag habt. 6 GB Datenvolumen reichen aktuell immer noch für die meisten Menschen im Alltag aus. Mit dem Galaxy S10 bekommt ihr ein Top-Smartphone mit viel Power und einem der besten Displays auf dem Markt – trotz des bereits vorgestellten Nachfolgers.

Lediglich mit der geringeren LTE-Geschwindigkeit von 21,6 MBit/s beim Download habt ihr nicht den vollen Speed des Telekom-Netzes zur Verfügung. Für Streaming von YouTube, Netflix und Co. in guter Qualität reicht die Geschwindigkeit aber dennoch problemlos aus. Zusätzlich könnt ihr außerdem die Hotspot-Flat von freenet nutzen, sollte das Datenvolumen einmal frühzeitig erschöpft sein.