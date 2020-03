Epic Games Store | Diese Spiele bekommt ihr bald gratis

Seit dem Launch des Epic Game Stores werden auf der Plattform immer wieder neue Spiele zum kostenlosen Download angeboten. Diese Woche fällt die Wahl auf ein AAA-"Open World"-Spiel und ein cooles Indie-Game.

Watch Dogs und The Stanley Parable sind bald gratis im Epic Games Store erhältlich.

Epic Games lockt Spieler immer wieder mit gratis Spielen auf die gleichnamige Verkaufsplattform. Diese Woche stehen nun der AAA-Titel Watch Dogs sowie das charmante Indiespiel The Stanley Parable an. Ab Donnerstag, dem 19. März, sind die beiden Games kostenlos bis zum 26. März herunterzuladen. Dafür ladet ihr euch einfach den Epic Games Launcher auf euren PC oder Mac und downloaded das gewünschte Spiel direkt über den Launcher oder die „Epic Games Store“-Website.

Watch Dogs: Diese Woche Gratis im Epic Games Store

Ubisofts Hacking-Abenteuer Watch Dogs kommt am Donnerstag gratis zum Epic Games Store. Im 2014 erschienenem Watch Dogs schlüpft ihr in die Rolle von Aiden Pearce, einem Hacker, der mit seinem Smartphone jegliche Technologien in seiner Umwelt manipulieren kann. In der Open World von „Windy City“, einer an Chicago angelehnten Stadt, sorgt ihr damit für unermessliches Chaos – übernehmt die Kontrolle von Ampellichtern, findet persönliche Daten unwissender Passanten heraus und hackt euch in Sicherheitssysteme.

Nach dem 2016 erschienenem Sequel Watch Dogs 2, soll noch 2020 Watch Dogs: Legion erscheinen. Ursprünglich sollte Legion bereits am 6. März seinen Release feiern, wurde aber verschoben auf einen unbestimmten späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Wer Lust hat, sich mit dem ersten Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe auf das heiß erwartete Sequel einzustimmen, hat nun ab dem 19. März die Chance dazu, es sich eine Woche lang gratis zu laden.

The Stanley Parable: kostenlose Lacher für Zwischendurch

The Stanley Parable ist ein interaktiver "Walking Simulator", der zuerst 2011 erschien. Hier findet ihr euch in einem leeren Büro wieder, wobei ihr zu Beginn keinen Schimmer habt, was mit den Anderen geschehen ist oder wie ihr entkommen könnt. Nur eine Erzählerstimme mit britischem Akzent versucht euch den Weg durch den Bürokomplex zu leiten.

Ob ihr der Stimme vertraut oder nicht, bestimmt dabei den weiteren Verlauf des Spiels. Vor allem wenn ihr euch gegen die Anweisungen des sarkastischen Erzählers stellt, passieren so einige verrückte Dinge, die zu einem von mehreren alternativen Enden führen können.

Bis Donnerstag könnt ihr euch im Epic Games Store noch drei weitere Spiele gratis herunterladen. Hierbei handelt es sich um die Indiegames „A Short Hike“, „Anodyne 2: Return To Dust“ und „Mutazione“.