CoD: Warzone | Streamer Ninja ist kein Fan von beliebtem Feature

CoD: Warzone ist zurzeit der meistgespielte “Battle Royale“-Shooter auf den gängigen Streaming-Plattformen. Ein besonderes Feature, welches bei Warzone heraussticht, gibt Streamer Ninja allerdings Grund zur Kritik.

An der Vorratsstation kann man in CoD: Warzone für 6.000 Dollar seine gewünschte Ausrüstung ordern.

Im Kern ist Call of Duty: Warzone ein klassischer “Battle Royale“-Shooter, allerdings haben die Entwickler von Infinity Ward einige erfrischende Ideen und Features in ihrem Spiel umgesetzt.

Das bei vielen Spielern beliebte Feature der Custom Loadouts ermöglicht es, gegen Ingame-Währung, vorher zusammengestellte Waffensets mithilfe einer Ausrüstungskiste im Match zu ordern.

Doch dieses besagte Feature kommt nicht bei allen Spielern gut an, so auch bei dem Mixer-Streamer Ninja:

Unpopular opinion. Custom load outs in war zone = everyone has a thermal sniper and there is so much less variety. Annoying getting sniped by 30 people and being thirsted from 400M away cuz some player has an HDR thermal 16x scope and kills me knocked.