Verschiedene dynamische Themes im Stil von Final Fantasy 7 Remake sollen für PS4-Besitzer unter bestimmten Voraussetzungen bald gratis herunterzuladen sein. Wir zeigen euch, was für Designs ihr erwarten könnt und wie ihr sie bekommt.

Square Enix bietet euch ein paar schicke PS4-Themes.

Im Angesicht des bald erscheinenden Final Fantasy 7 Remake rührt Square Enix noch einmal richtig die Werbetrommel. Fans sollen sich in den kommenden Wochen nämlich verschiedene dynamische Themes für ihre PS4 herunterladen können. Drei der geplanten Designs stellte das Entwicklerstudio nun in Form einiger Tweets kurz vor. Die bisher gezeigten Themes sollen alle gratis erhältlich sein – jedoch unter bestimmten Voraussetzungen.

Das erste hübsche Theme zeigt Cloud Strife mit seinen Weggefährten. Während die Truppe in den Sonnenuntergang schaut, spielt im Hintergrund die Orchestermusik des Soundtracks. Beim Auswählen eines Menüpunktes zoomt das Bild auf die fünf Protagonisten heran. Herunterladen könnt ihr dieses schöne Theme ab dem 10. April gratis. Dafür müsst ihr euch nur bis zum 11. Mai die Demo zum Spiel herunterladen. Erhältlich ist dieses jedoch nur für „Playstation Plus“-Besitzer.

Hier seht ihr die weiteren angekündigten Themes:

We've shown off two dynamic #PS4 themes today and here's a third. This Sephiroth theme is available as a pre-order bonus with https://t.co/ThA10iWA8z in the US, and at various retailers throughout Europe.



Stay tuned for a closer look at some other #FF7R themes in the future. pic.twitter.com/mp48OvNC2c