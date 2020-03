Coronavirus | Wie euer Gaming-PC helfen kann, das Virus zu besiegen

Forscher auf der ganzen Welt versuchen, einen Impfstoff gegen das sich ausbreitende Coronavirus zu finden. Wir verraten euch, wie ihr bequem von zu Hause aus mithelfen könnt.

Ihr könnt auch helfen, ohne zu verstehen, was in den Simulationen eigentlich vor sich geht.

Mithilfe von „Folding@home“ stellt ihr die Rechenpower eures PCs der Wissenschaft zur Verfügung. Das Programm der Initiative „Pande Lab“ der Stanford University erforscht die Eigenschaften von Proteinen. In der Vergangenheit wurde dadurch bereits an Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und Ebola geforscht.

Auch Viren, wie COVID-19 (Corona), besitzen Proteine, mit denen sie beispielsweise unser Immunsystem ausschalten oder sich vermehren. Die Forscher wollen mit eurer Hilfe besser verstehen, wie diese Proteine funktionieren, und wie Medikamente gegen das Virus aussehen müssen. Wichtig ist dabei, nicht nur ein starres Bild des Proteins zu beobachten, sondern zu sehen, wie sich die vielen beweglichen Teilelemente „in Aktion“ verhalten. Für diese anspruchsvollen Simulationen brauchen die Forscher eure Rechenleistung.

Der Grafikkartenhersteller NVIDIA rief auf Twitter bereits selbst dazu auf, „Folding@home“ zu nutzen. Die Anzahl der Unterstützer war zwischenzeitlich sogar so groß, dass die Server überlastet wurden. In ihrem Forum schreiben die Entwickler, man sei „von der Unterstützung überwältigt worden.“ Nun werden weitere Server angeschafft.

PC Gamers, let’s put those GPUs to work.



Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting folding@home and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19!



