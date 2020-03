Wegen Coronavirus | Grundschüler holen Schulfeier in Minecraft nach

Zur Eindämmung des Coronavirus werden momentan Veranstaltungen auf der ganzen Welt abgesagt und Einrichtungen geschlossen. In Japan kamen Grundschüler nun auf die Idee, ihre Abschlussfeier von zu Hause aus in Minecraft nachzuholen.

Eine Abschlusszeremonie von zu Hause aus - dank Minecraft.

In vielen Teilen der Welt werden momentan Massenveranstaltungen abgesagt und Einrichtungen geschlossen. Grund dafür ist der Coronavirus, dessen Ausbreitung es momentan mit sozialer Distanz einzudämmen gilt. Auch Japan ist vom neuartigen Virus betroffen und beschloss bereits vor Wochen, die Schulen zu schließen. Obwohl sich einige Schüler darüber freuen dürften, verpassen nun Viele ihre eigenen Abschlusszeremonien. Diese finden in Japan nämlich im Frühjahr statt und mussten nun in Folge der Pandemie abgesagt werden.

Eine Klasse von Grundschülern kam nun aber auf die Idee, ihre Abschlussfeier stattdessen einfach online abzuhalten, genauer gesagt in Minecraft.

Eine Abschlusszeremonie in Minecraft

Die Schüler bauten in Vorbereitung auf das Event eine typisch japanische Abschlusszeremonie nach – samt Bühne und Sitzen. Für ein paar Stunden trafen sich die Kinder dann auf dem Minecraft-Server um ihre Reden zu halten und Spaß zu haben. Eine besondere Leistung ist, dass die Feier komplett unabhängig von der Schule oder einzelnen Lehrkräften organisiert wurde.

Ein Twitter-Thread eines Elternteils zeigt was die Schüler sich dort zusammengebaut haben:

In den Kommentaren wird die Aktion, nach Übersetzungen von SoraNews24 gelobt. So schreibt eine Person:

„An Diejenigen, die sagen, Videospiele seien schlecht: schaut euch das an!“.

Eine andere Person meint:

„Ich bin so neidisch darauf was Kinder heutzutage für Möglichkeiten haben.“

Dank Videospielen und der fortgeschrittenen Technologie ist es heutzutage möglich, selbst in Quarantäne Kontakt zur Außenwelt aufrechtzuerhalten. Was die Grundschüler hier auf die Beine gestellt haben, macht aber auch vor allem eines klar – es ist wichtig auch in Krisensituationen zusammenzuhalten.