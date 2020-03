Resident Evil 3 Remake | Demo erscheint noch in dieser Woche

Ein Probespiel für eine Neuauflage: Capcom veröffentlicht bereits in wenigen Tagen eine Demo zu Resident Evil 3 Remake. Dazu folgt schon bald eine offene Beta zu Resident Evil Resistance.

In Resident Evil 3 schlüpft ihr in die Rolle von Jill Valentine und müsst euch wieder einmal gegen viele Zombies wehren.

Wer nach unserer Vorschau zu Resident Evil 3 Remake richtig Lust auf Zombies bekommen hat, muss sich nicht mehr lange gedulden. Capcom wird noch in dieser Woche eine Demoversion zur Neuauflage des Survival-Horrorspiels veröffentlichen.

Resident Evil 3 Remake: Demo am 19. März

Genauer gesagt soll die Anspielversion am Donnerstag, dem 19. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In der Demo dürft ihr erstmals selbst vor dem mächtigen und durchaus gefährlichen Nemesis fliehen und macht Kontakt mit einigen Zombies. Nach Abschluss der Demo gibt es zudem einen neuen, exklusiven Trailer zu sehen.

Zusätzlich zum Anspiellevel gibt es die Mr. Charlie-Schnitzeljagd. In dieser müsst ihr im Eifer des Gefechts verschiedene Figuren-Statuen finden und diese zerstören. Ob Spieler, die die Herausforderung vollständig meistern, eine Belohnung erhalten, haben die Entwickler noch nicht verraten.

Resident Evil Resistance: Offene Beta unterwegs

Ab dem 27. März öffnet darüber hinaus das Multiplayer-Paket Resident Evil Resistance die Tore. In der offenen Beta für PC, PlayStation 4 und Xbox One können Spieler erstmals Eindrücke vom asymmetrischen Mehrspieler-Modus sammeln. Ein Spieler schlüpft hierbei in die Rolle des Masterminds Daniel Fabron, während vier andere Spieler die Überlebenden mimen und einen Fluchtplan in die Tat umsetzen müssen.

Könnt ihr das ultimative Horror-Adventure überleben?

Die Vollversion von Resident Evil 3 Remake erscheint übrigens am 3. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Im Paket mit enthalten ist Resident Evil Resistance, welches als Multiplayer-Erweiterung für das Survival-Horror-Erlebnis gilt.