In wenigen Tagen erscheint mit Animal Crossing: New Horizons eine Lebenssimulation, auf die Fans der Reihe schon lange gewartet haben. Und die Geduld macht sich bezahlt: Kritiker aus aller Welt loben das Spiel in höchsten Tönen.

Animal Crossing: New Horizons erscheint exklusiv für Nintendo Switch.

Die Kritiker feiern Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons wird am 20. März 2020 für Nintendo Switch veröffentlicht. Sowohl Fans als auch Quereinsteiger sollten das Spiel unter die Lupe nehmen, wie ihr auch in unserem Test: "Animal Crossing: New Horizons | Dieses Spiel wird euch für Monate begleiten" nachlesen könnt.

Auch international räumt das Spiel Traumwertungen ab: Auf Metacritic liegt der Wertungsdurchschnitt derzeit bei satten 91 Prozent. Aber was macht das Spiel nach Meinung der Fachpresse so besonders?

Pocket Gamer UK vergibt die Hochstpunktzahl und lobt das beruhigende Spielgefühl:

"Animal Crossing; New Horizons funktioniert ähnlich wie seine Vorgänger außerhalb der Grenzen der meisten Spiele. Während die größte Spannung, die ihr jemals spüren werdet, darin besteht, vor Wespen zu flüchten, enthält das Spiel Wärme und Komfort, die ihr fast nirgendwo anders findet".

Trusted Reviews wertet ebenfalls mit erstaunlichen 100 Prozent und bezeichnet den neuen Ableger sogar als bisher bestes Spiel des Jahres:

"Animal Crossing: New Horizons ist das beste Spiel, das ich in diesem Jahr gespielt habe, und erweist sich sofort als eine der entscheidenden Erfahrungen dieser Generation. Die Fans werden es jahrelang spielen und dabei zusehen, wie die Jahreszeiten vergehen und das wahre Potenzial dessen enthüllen, was hier geschaffen wurde".

Multiplayer.it vergibt eine Traumwertung von 95 Punkten und lobt allem voran die Verbesserungen, mit denen das Spiel aufwartet:

"New Horizons ist das Kronjuwel des beliebten 'Animal Crossing'-Franchise: Nintendo hat es geschafft alle Erwartungen zu übertreffen, indem sie das Gameplay mit einer Vielzahl von Funktionen verfeinerten, die die Grafik, 'Quality of Life' und die Anpassungsmöglichkeiten verbessern".

VideoGamer lässt 90 Punkte springen und sieht das Spiel als prima Gelegenheit, um abzuschalten:

"Animal Crossing: New Horizons ist wunderschön, friedlich und bietet einen sicheren Hafen vor dem Alltagsstress. Es gibt so viel zu tun und zu sehen. Was ist also falsch daran, sich zurückzulehnen?".

XGN verpasst Animal Crossing: New Horizons auch eine 90er-Wertung, übt jedoch ein wenig Kritik an der Lokalisierung:

"Animal Crossing New Horizons liefert an allen Fronten. Auch wenn ihr wisst, was euch erwartet, überrascht euch das Spiel auf sinnvolle Weise, sodass ihr Hunderte von Stunden lang spielen könnt. Die Lokalisierung hätte besser sein können, aber das hat keinen Einfluss auf den Spaß, den ihr garantiert haben werdet".

Das Schlusslicht bildet Gamingbible mit einer Wertung von 80 Prozent:

"Während New Horizons nicht viel - oder überhaupt nichts - unternimmt, um jemanden zu gewinnen, der Animal Crossing zuvor nicht schon mal gespielt hat, werden erfahrene Fans und interessierte Newcomer das bisher süßeste und bekömmlichste Spiel des Jahres 2020 finden".

Die lange Wartezeit hat ein Ende: Nach stolzen sieben Jahren erscheint mit Animal Crossing: New Horizons endlich ein neuer Ableger der Reihe. All jene, die dem Alltagsstress entfliehen wollen, könnten mit Animal Crossing: New Horizons genau das finden, wonach sie gesucht haben: Bei dieser Simulation könnt ihr richtig entspannen.