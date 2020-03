Mit Trials of Mana erhält ein „Super Nintendo“-Klassiker, der hierzulande erst durch eine kürzlich erschienene Sammlung eine offizielle Lokalisierung bekam, im April ein HD-Remake. Square Enix möchte Fans nun die Wartezeit mit einer kostenlosen Demo zum Spiel verkürzen.

Bald schon können sich Fans japanischer Action-Rollenspiele mal wieder so richtig austoben, denn Trials of Mana erscheint nächsten Monat für die PS4, Switch und den PC via Steam. Das Sequel zum "Super Nintendo"-Klassiker Secret Of Mana bekam in unseren Breitengraden trotz bettelnder Fans nie einen offiziellen Release, beziehungsweise erst sehr spät, mit der im letzten Jahr erschienenen Collection of Mana.

Nach nun über 20 Jahren soll das HD-Remake am 24. April veröffentlicht werden. Eine Demo-Version, die diese Woche noch herunterzuladen sein wird, soll Unentschlossenen einen besseren Eindruck vom JRPG geben und Fans die Wartezeit versüßen.

Trials of Mana: Wählt eure eigene Geschichte in der Demo

Die kostenlose Demo könnt ihr euch bereits ab morgen, dem 18. März, herunterladen, so Square Enix. Verfügbar wird diese auf allen genannten Plattformen sein, ihr findet sie also ganz einfach im Playstation Store, Nintendo eShop sowie auf Steam.

Die Demo lässt euch den Anfang von Trials of Mana spielen – bis hin zum ersten Bosskampf. In der Demo lernt ihr deswegen auch schon direkt zu Beginn eure potenziellen Weggefährten kennen und entscheidet, welche der sechs Persönlichkeiten euer Protagonist wird und welche zwei weiteren Charaktere ihr auf eure Reise mitnehmen möchtet. Eure Wahl beeinflusst dabei den Verlauf der Geschichte. Beim Kauf von Trials of Mana kann der Speicherstand der Demo übertragen werden, sodass ihr einfach weiterspielen könnt, wo die Demo aufhört.

Der Trailer verspricht Fantasy-Prügeleien vom Feinsten:

Trials of Mana | Helden & Kampfsystem & Klassen & Fähigkeiten

Noch liegt der Release von Trials of Mana über einen Monat in der Zukunft. Was sagt ihr zu den bisherigen Eindrücken vom HD-Remake von Trials of Mana? Werdet ihr die Demo ausprobieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!