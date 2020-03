No Man's Sky | Das neue Spiel der Entwickler geht in eine vollkommen andere Richtung

Das neue Spiel der "No Man's Sky"-Macher heißt The Last Campfire. Diesmal werdet ihr jedoch nicht das Weltall, sondern eine mysteriöse Fantasy-Welt erkunden. Hier findet ihr alle Infos zum Indie-Titel.

Ember will wieder nach Hause. Auf dem Weg findet er einige seltsame Gestalten.

"No Man’s Sky"-Entwickler stellen putziges Erkundungsspiel vor

Während Nintendos "Indie World"-Stream am Dienstag wurde auch ein neues Spiel von Hello Games vorgestellt. Der Indie-Titel namens The Last Campfire könnte dem vorangegangen No Man’s Sky nicht weniger ähneln.

Statt ein zufällig generiertes Universum zu erkunden, geht ihr diesmal in einer mysteriösen Welt auf Wanderschaft. Ihr spielt ein kleines, in einen Sack gehülltes Wesen namens Ember. Der kleine Entdecker hat sich verirrt und will wieder nach Hause. Auf seinem Weg muss er das namensgebende letzte Lagerfeuer entzünden.

Ein erster Trailer zeigt vor allem die Welt, in der ihr unterwegs sein werdet. Es gibt riesige Frösche, überwachsene Ruinen und einige versteinerte Gestalten, die dem eigenen Charakter sehr ähnlich sehen. Gerade durch die Musik wird eine ruhige, aber auch einsame Stimmung erzeugt. Für eure versteinerten Brüder gibt es jedoch Hoffnung. Mithilfe einer schwebenden Flamme, das euch den Weg weißt, könnt ihr sie wieder zum Leben erwecken.

Klickt hier, um den Trailer zum neuen Spiel der "No Man's Sky"-Macher zu sehen:

Wirkliche Infos zum Gameplay gibt es noch nicht. Druckplatten und Ketten, an die sich der kleine Sack hängen muss, lassen jedoch vermuten, dass es Rätsel geben wird. The Last Campfire soll im Sommer 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PC und Xbox One erscheinen.

The Last Campfire wurde bereits bei den Game Awards im Jahr 2018 vorgestellt. Vermutlich war Hello Games die letzten Jahre durch das kontroverse No Man’s Sky allerdings mehr als ausgelastet. Was sagt ihr zu der Indie-Ankündigung. Schreibt es uns in die Kommentare.